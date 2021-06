Delta-variant får smittetallet til at stige kraftigt i Moskva

Smittetallene er steget kraftigt i Rusland, hvor der fredag blev registreret 17.262 nye covid-19-tilfælde - det højeste tal for et enkelt døgn siden februar. Over halvdelen af tilfældene er registreret i Moskva.

- Vi ser effekten af de virusvarianter, som er mere aggressive, og som spreder sig hurtigere, siger Moskvas borgmester, Sergej Sobjanin.

Kreml klager over, at der i befolkningen er udbredt en "nihilisme" og en modstræbende holdning over for vaccinationer, hvilket har skabt frygt for en tredje bølge.

Sobjanin har nu udvidet restriktioner, som blev indført i denne måned. Det gælder forbud mod forsamlinger med over 1000 personer, lukketider klokken 23.00 for restauranter og lukning af særlige zoner for fodboldtilhængere, som var oprettet i forbindelse med EM.

Borgmesteren siger, at situationen forværres hurtigt i den russiske hovedstad, som har 13 millioner indbyggere.

- I henhold til de seneste data er knap 90 procent af de moskovitter, som for nylig er konstateret smittet med covid-19, blevet syge med den såkaldte Delta-variant - også kaldet den indiske variant, siger Sobjanin til det statslige tv ifølge Tass.

Kremls talsmand, Dmitrij Peskov, siger, at den nye farlige situation skyldes Delta-virusset samt en "total nihilisme og et lavt vaccinationsniveau".

De seneste tal, der er fra den 2. juni, viser, at kun 18 millioner russere havde fået mindst en vaccination. Det svarer til en ud af otte russere, hvilket er et langt lavere tal end i de vestlige lande.

Myndighederne i Moskva siger, at alle, der har en offentlig funktion, skal være vaccineret senest fredag.

Ikkevaccinerede vil blive afvist på hospitaler, hvis der ikke er tale om absolut hastetilfælde.