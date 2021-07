Delta-variant får skeptikere i USA til at takke ja til vaccine

Den mere smitsomme Delta-variant overbeviser flere skeptiske amerikanere om at blive vaccineret mod covid-19.

Det viser udviklingen i coronahotspots som Arkansas, Kansas og Missouri, hvor skeptikerne i stigende grad ruller ærmerne op og får vaccinestik.

Det skriver avisen Washington Post.

Der har ellers længe været opfordringer fra både præsident Joe Biden, myndigheder og læger om at sige ja til vaccinen. Men det er Delta-varianten, som for alvor har fået uvaccinerede amerikanere til at spærre øjnene op.

- Min ven arbejder på et hospital. Og hun fortalte mig, at der er 18-årige i respirator. Det skræmte mig, siger Tyler Sprenkle, der for nylig færdiggjorde high school og fik et vaccinestik i Missouri denne måned, til Washington Post.

25-årige Chelsah Skaggs fra Arkansas fortæller, at hun har undgået coronavaccinerne på grund af de falske rygter om, at vaccinerne måske kunne forårsage infertilitet.

Men da Delta-varianten spredte sig i hendes nabolag, begyndte hun selv at læse nærmere om vaccinerne. Det overbeviste hende om at blive vaccineret.

- Skepsis er en god ting. Men at være ignorant er noget andet. Det eneste, jeg fortryder, er, at jeg ikke gjorde det tidligere, siger hun til Washington Post.

Mere end 4,7 millioner nyvaccinerede amerikanere har taget samme beslutning over de seneste to uger. Fredag blev der i USA givet 856.000 vaccinedoser. Det er det højeste daglige tal siden 3. juli ifølge Washington Posts tal.

Ifølge den seneste data fra Our World in Data er 49 procent af den amerikanske befolkning færdigvaccineret.

Den amerikanske regering har iværksat flere tiltag i håb om at få vaccinetallene op.

Tidligere på ugen meddelte Joe Biden, at alle føderalt ansatte i USA, som ikke er blevet vaccineret mod covid-19, skal bære mundbind, når de møder fysisk på arbejde.

Derudover skal de holde fysisk afstand og testes ugentligt.

USA's ledende statsepidemiolog, Anthony Fauci, har advaret om, at landet er på vej i den forkerte retning med hensyn til pandemien. Han fremhæver blandt andet smittestigningen og udbrud med Delta-varianten.