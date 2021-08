Delta slukker Australiens drøm om nul corona

Den markant mere smitsomme Delta-variant betyder, at over halvdelen af australierne er under strenge ordrer om at blive hjemme, og billedet af Australien som et coronaforbillede er de seneste måneder krakeleret.

Et af de første ukontrollerede og vedholdende coronaudbrud i omkring et år i Australien har fået landets coronastrategi - i folkemunde døbt "Zero Covid" - til at vakle.

Ved anti-lockdownprotester opfordrer nogle til fuldstændig genåbning.

Imens siger landets premierminister denne uge, at en mere balanceret tilgang til at håndtere virus er vejen frem.

- Idéen om, at vi bare kan lade det cirkulere frit, er absurd, og det er ligeså absurd at tro, at man kan nå ned på ingen smittetilfælde. Begge dele er ekstreme synspunkter, sagde premierminister Scott Morrison til radiostationen 2GB mandag.

Udtalelsen, som i mange andre lande havde været helt ukontroversiel, har i Australien udløst stor debat på grund af ønationens helt særlige coronasituation.

Med lukkede grænser og hårde restriktioner lykkedes det i knap et år i lange stræk at holde samfundet åbent for dem, der var inde i landet.

Fyldte sportsstadioner og grupper af øldrikkende australiere førte til misundelige blikke fra europæere i nedlukning.

Men kombinationen af Delta og en langsom vaccineudrulning har vendt op og ned på situationen.

I landets største delstat, New South Wales, har der været et gennemsnit på over 400 daglige smittetilfælde den seneste uge.

- Det er ikke muligt at eliminere det fuldstændigt. Vi må lære at leve med det, sagde regeringslederen i New South Wales, Gladys Berejiklian, søndag på et pressemøde.

Både Berejiklian og Morrison siger fortsat, at målet er at nå så tæt på nul smittede som muligt.

For mange er det bare ikke nok.

Mark McGowan, som er delstatsleder i Vestaustralien, holder fast i, at "nul coronavirus" er vejen frem, selv når vaccinationsraterne når over 80 procent.

I Vestaustralien er samfundet endnu coronafrit ifølge officielle tal.

Men delstaten har bortset fra enkelte undtagelser isoleret sig fra coronahotspots som landets største by, Sydney, hovedstaden Canberra og millionbyen Melbourne.

- Jeg vil bare gerne sige: "Se, hvordan vi lever. Se på alt det her," lyder det fra McGowan ifølge The West Australian.

- Folk er ude at spise frokost, de har det sjovt, folk arbejder, og vi har det højeste antal folk på arbejde i kontorer overhovedet i Australien, fortsætter han.

Også i nabolandet New Zealand vil man hellere isolere sig end risikere corona.

Tirsdag blev der indført lockdown i tre dage for hele landet efter blot et enkelt tilfælde af smitte i samfundet.

- Vi har allerede set, hvad der sker andre steder, hvis ikke vi får styr på det. Vi får kun én chance, sagde premierminister Jacinda Ardern i en tale ifølge nyhedsbureauet AFP.

Trods de seneste udbrud er både Australien og New Zealands coronatal lave sammenlignet med resten af verden. Blandt Australiens 25 millioner indbyggere har der været i alt 967 coronadødsfald.

Økonomer frygter ifølge Reuters, at nedlukningerne kan føre til Australiens anden recession på blot to år.