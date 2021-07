Delstatsleder advarer om længere nedlukning i Delta-ramte Sydney

Udmeldingen kommer, efter at New South Wales fredag har registreret 44 nye smittetilfælde med coronavirus. Det er det højeste antal smittede under det seneste udbrud i delstaten.

Gladys Berejiklian siger fredag, at New South Wales står over for "den største udfordring, siden pandemien brød ud".

- Med mindre der sker en dramatisk ændring, med mindre tallene vender dramatisk, kan jeg ikke se, hvordan vi vil være i stand til at lempe restriktionerne inden næste fredag, siger hun ifølge The Sydney Morning Herald.

Den nuværende nedlukning blev indført i Sydney, der er hjemsted for en femtedel af Australiens 25 millioner indbyggere, 26. juni.

Den har hidtil betydet, at Sydneys borgere kun må forlade hjemmet af essentielle grunde, og fra fredag eftermiddag lokal tid strammes restriktionerne yderligere.

Fra fredag klokken 17.00 må kun to personer samles udendørs, ligesom at folk skal blive inden for en radius af ti kilometer fra deres hjem for eksempelvis at motionere.

Derudover må kun én person fra hver husstand forlade hjemmet per dag for at handle.

Desuden begrænses antallet af personer, der må deltage i en begravelse, til ti.

Hundredvis af ekstra betjente er sat ind i dele af Sydney for at håndhæve byens restriktioner.

Sydney har siden midten af juni registreret 439 tilfælde med den særligt smitsomme Delta-variant.

Tallet er lavt sammenlignet med tal i de fleste andre store byer rundt om i verden, men Australien har indtil nu formået at forhindre en spredning af lokalt overførte smittetilfælde.

Samtidig er kun ni procent af befolkning færdigvaccineret, skriver nyhedsbureauet AFP.

- Vi har ikke den luksus, at det er en mulighed at overveje at leve med dette virus, siger Gladys Berejiklian.

Ifølge en opgørelse fra Johns Hopkins University er der under pandemien registreret 30.951 smittetilfælde i Australien og 910 coronarelaterede dødsfald.