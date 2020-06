Delstater i USA sætter ny rekord for coronasmittede

Guvernørerne i New York, New Jersey og Connecticut, der var de første delstater til at blive hårdt ramt af coronavirusset, har onsdag beordret, at personer fra en række stater med høj smitte skal i karantæne i to uger, når de ankommer.

New York, New Jersey og Connecticut har efter et par hårde måneder fået smitten under kontrol.

Folk, der skal i karantæne, kommer fra delstaterne Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, North Carolina, South Carolina, Texas, Washington og Utah. Det fortæller New Yorks guvernør, Andrew Cuomo på et pressemøde.

- Vi har ført vore folk gennem helvede og tilbage igen, lyder det fra guvernøren for New Jersey, Phil Murphy.

- Og det sidste, vi behøver lige nu, er at udsætte vore borgere for en ny runde, påpeger han.

Mange stater mente, at de i starten af maj havde inddæmmet smitten med corona. Det betød, at de ophævede en række restriktioner for personer og virksomheder, herunder restauranter og beværtninger, for at genstarte økonomien.

Men det skete for tidligt, siger eksperter.

Coronavirusset har nu bevæget sig ud i landområder og andre egne, der tidligere ikke oplevede smitte.

En af de stater, der åbnede tidligt op, var Florida. Her registrerede man onsdag den hidtil største stigning i smittede med 5500 nye tilfælde.

I Oklahoma, som aldrig beordrede staten lukket ned som et værn mod coronasmitten, er der onsdag meldt det største antal registrerede nye smittede hidtil på et døgn.