Delstat lukker - 12 millioner australiere skal blive hjemme

- Du får kun en chance for at slå hårdt ned og gøre det hurtigt. Hvis du venter, hvis du tøver, hvis du tvivler, så vil du altid kigge tilbage og ønske, at du havde gjort mere tidligere.

- Jeg er ikke klar til at undgå en fem dages nedlukning for så at risikere en fem uger eller fem måneder lang nedlukning, siger han.

Fra midnat skal delstatens 6,6 millioner borgere blive hjemme, medmindre de skal handle, har et arbejde med en vigtig funktion, skal til lægen eller blive vaccineret.

Nedlukningen rammer landets næststørste by, Melbourne. Det er femte gang, at den er under nedlukning under pandemien.

Smitteudbrud betyder i forvejen, at millionbyen Sydney er under nedlukning. Sammenlagt betyder det, at cirka 12 millioner borgere - næsten halvdelen af Australiens 25 millioner indbyggere - er påvirket af nedlukningerne.

Australiens største by, Sydney, er i gang med sin fjerde uge med nedlukning, efter at coronavirusset begyndte at sprede sig i midten af juni.

Myndigheder i Sydney oplyser torsdag, at situationen har stabiliseret sig med 65 nye tilfælde det seneste døgn. Nedlukningen skal dog som udgangspunkt gælde to uger endnu.

Australien har generelt klaret sig godt igennem pandemien med hurtige nedlukninger selv ved små smitteudbrud.

Landets vaccineudrulning går imidlertid langsomt sammenlignet med mange andre lande.

Ti procent af landets befolkningen er vaccineret. Til sammenligning er mere end 40 procent af den danske befolkning færdigvaccineret.