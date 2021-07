Delstat i USA forbyder politi at lyve for mistænkte mindreårige

Illinois har som den første delstat i USA gjort det forbudt for politiet at lyve, når efterforskere afhører mindreårige.

Den træder i kraft fra 2022 og vil til den tid gøre en ende på en praksis, som kritikere mener øger risikoen for, at unge mennesker tilstår forbrydelser, de ikke har begået.

Helt konkret betyder den nye lov, at tilståelser af børn og unge, der er blevet opnået "ved hjælp af bedrag", ikke længere vil være tilladt i retssager.

Det kan for eksempel være, hvis politiet bevidst har præsenteret en mistænkt for forkerte fakta eller løgnagtige løfter om en strafnedsættelse til gengæld for en tilståelse.

- Et vigtigt princip i god ledelse er at indse behovet for at ændre love, der har ladt de folk i stikken, som de skulle beskytte, sagde guvernør Pritzker, da han underskrev den nye lov.

I USA har det i årtier været tilladt for politiet at bruge løgn og bedrag som taktik under afhøringer.

Det kan for eksempel være ved at fortælle en mistænkt, at politiet har øjenvidner, der bekræfter, at den mistænkte har begået en forbrydelse, selv om det ikke er tilfældet.

Ifølge et studie fra New York University publiceret i 2017 har teknikken ført til "en uacceptabelt høj rate af falske tilståelser blandt unge mistænkte".

USA's nationale register for frikendelser, der indsamler data for folk, der er blevet fejlagtigt dømt, vurderer, at 12 procent af de over 2800 sager i registrets database involverer falske tilståelser.

Blandt de mest profilerede tilfælde er en sag fra 1989. Her blev en gruppe af sorte og latinamerikanske teenagere dømt for voldtægt og drabsforsøg mod en løber i Central Park i New York City.

Alle i gruppen tilstod, efter at politiet havde lovet dem, at de frit kunne tage hjem, hvis de indrømmede.

Gruppen blev dengang kendt som "The Central Park Five". De opholdt sig mellem 6 og 13 år i fængsel, inden en serievoldtægtsforbryder indrømmede at have stået bag overfaldet.