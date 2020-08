Delstat går i undtagelsestilstand efter politiskud mod sort mand

Guvernøren oplyser også, at han vil give tilladelse til at styrke Nationalgardens tilstedeværelse i Kenosha fra 100 til 250 medlemmer.

Det vil han, fordi flere af de seneste dages protester mod skyderiet har udviklet sig voldeligt.

De lokale myndigheder i Kenosha har opfordret Tony Evers til at gå hårdere til værks, efter at fredelige protester mandag nat blev overskygget af folk, der plyndrede og satte ild til bygninger.

- Vores by blev i bund og grund brændt ned til jorden bygning for bygning, siger Zach Rodriguez fra Kenoshas byråd tirsdag til Reuters og tilføjer:

- Nok er nok.

Han fortæller, at byrådet tirsdag vil mødes for at diskutere, om de skal bede den føderale regering om hjælp, på grund af frygt for at guvernøren ikke gør nok.