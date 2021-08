Debat i Armeniens parlament udløste masseslagsmål

Her begyndte medlemmer af oppositionen at kaste vandflasker mod et medlem fra premierminister Nikol Pasjinians parti, Borgerkontrakt.

Temperamenterne kom angiveligt i kog, da taleren omtalte nogle af Armeniens tidligere forsvarsministre som "forrædere".

Udtalelsen var en henvisning til Armeniens nederlag sidste år i en militær konflikt med Aserbajdsjan om kontrollen over regionen Nagorno-Karabakh.

Det skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

Sikkerhedsbetjente kunne på tv ses komme løbende ind i parlamentets mødesal for at dæmpe gemytterne. Parlamentets formand valgte også midlertidigt at afbryde debatten.

Parlamentet samledes for første gang tidligere i august efter sommerens valg, som blev vundet af premierministerens parti.

Medlemmerne har dog haft svært at forlige sig med nederlaget i striden om Nagorno-Karabakh.

Regeringen og oppositionen beskylder gensidigt hinanden for at være skyld i, at store dele af regionen, der ligger i Aserbajdsjan, men hovedsageligt bebos af armeniere, nu er under Aserbajdsjans kontrol.

Onsdagens samling i parlamentet blev genoptaget. Men efter kort tid udbrød der igen ballade. Det skyldtes, at et medlem fra oppositionen blev forstyrret af tilråb fra salen.

Et medlem af det regerende parti forsøgte derefter at sparke en fra oppositionen, og det udløste et nyt masseslagsmål.

Adskillige medlemmer blev fjernet fra salen af sikkerhedsbetjente, mens en enkelt politiker måtte på hospitalet med en øjenskade.

Den militære konflikt om Nagorno-Karabakh i efteråret 2020 kostede omkring 6500 mennesker livet.