De to koreaers ledere planter symbolsk fredstræ ved grænsen

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, har fredag morgen dansk tid for anden gang på et døgn krydset grænsen til Sydkorea for at holde samtaler med den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in.

Her har de to ledere sammen symbolsk skovlet jord for foden af et træ og afsløret en sten, der bærer deres navne og påskriften "Planter fred og velstand".