De sidste amerikanske soldater har forladt Afghanistan

Det sidste amerikanske C-17-transportfly lettede fra Hamid Karzai International Airport i Kabul klokken 23.59 mandag lokal tid.

USA's præsident, Joe Biden, havde sat en tidsfrist til 31. august, hvor evakueringerne skulle være afsluttet.

Dermed er 20 års militær tilstedeværelse i landet slut. USA invaderede Afghanistan i 2001 efter angrebet 11. september.

Siden 15. august, hvor den militante bevægelse Taliban indtog Kabul, er flere end 123.000 civile blevet evakueret fra den afghanske hovedstad.

Det oplyser general Kenneth F. McKenzie.

Han fortæller videre, at den amerikanske ambassadør i Kabul var blandt de ombordværende på det sidste C-17-fly ud af Afghanistan.

- Vi har ikke fået alle ud, som vi ønskede at få ud, erkender general McKenzie ifølge Reuters.

Han tilføjer dog i samme ombæring, at Taliban har været "hjælpsom og nyttig" over for USA i forhold til at få lukket de amerikanske militæroperationer i Afghanistan ned.

- Taliban gjorde en stor indsats for at sikre lufthavnen, siger han.

Sent mandag aften dansk tid siger en talsmand for Taliban ifølge nyhedsbureauet AP, at gruppen har taget kontrol over lufthavnen i Kabul.

Samtidig fortæller vidner, at der kunne høres skud i Kabul, da nyheden om den amerikanske tilbagetrækning blev offentliggjort i Taliban-venlige medier.

Skuddene var angiveligt en fejring af, at USA efter 20 år er ude af Afghanistan.

Siden Taliban indtog Kabul for to uger siden, har amerikanske og andre udenlandske styrker haft travlt med at evakuere egne borgere såvel som afghanere, der har arbejdet for regeringen eller de udenlandske styrker.

Men i de seneste dage har området omkring lufthavnen været ramt af angreb, som gruppen Islamisk Stat Khorasan hævder at stå bag.

Senest blev flere raketter med retning mod Kabuls internationale lufthavn skudt ned af et missilforsvar i de tidlige morgentimer mandag.