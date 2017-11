De lugter fælt - men revolution skal redde Kinas toiletter

Kinas præsident, Xi Jinping, har kastet sig ind i kampen for offentlige toiletter, der er til at holde ud at besøge.

Det er et forsøg på at komme de uhumske toiletter - ofte uden toiletpapir - til livs. Og de skal gøres mere venlige over for turister.

- Det er ikke nogen lille ting, lyder det fra præsident Xi.

Det er nødvendigt at få gjort noget ved toiletterne for at skabet et "civiliseret" miljø både i byerne og på landet, siger han mandag ifølge nyhedsbureauet Xinhua.

Kina regner med at have opført eller renoveret 70.000 offentlige toiletter inden udgangen af året.

Andre 64.000 toiletter vil blive bygget mellem 2018 og 2020, oplyser de kinesiske turistmyndigheder.

Xinhua skriver, at Xi, siden han blev præsident i 2012, har talt for sagen, når han har været på rundtur uden for byerne. Her har han spurgt beboerne i landsbyerne, om de besørger i toiletter med skyl, eller om de graver huller i jorden til latriner.

- I landområder er nogle toiletter sammenflikkede brædder dækket af majsplanter, og nogle er åbne render ved siden af grisestien, lyder det i Xinhuas rapport.

- Lokale myndigheder er nu i stigende grad klar over den vigtige rolle, som toiletter spiller. Og de tror nu i højere grad på, at det ikke kun er gavnlig for turismen, men også kan øge det generelle niveau for civilisationen i vores samfund, påpeger nyhedsbureauet.

Kinas berygtede pedallokummer har fået mange turister til at gyse, og på nettet er der mange, som blogger om lige netop dette emne.

Selv om mange studier fortæller, at det er mere hygiejnisk at bruge et pedallokum, så er det ikke noget, som mange brugere af et wc-bræt på en porcelænstønde vil finde sig i.

Offentlige toiletter i Kina er også berygtet for, at der altid mangler wc-papir. Det skyldes småkriminelle, som er eksperter i at sno wc-rullerne til eget brug.

På internettet hyldes moderniseringen af de kinesiske toiletter.

- Støt toiletrevolutionen, skriver en bruger.

- Helt ærligt, uanset om det er i byen eller på landet, når naturen kalder, så er det altid en kamp at finde et anstændigt toilet.