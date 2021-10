De kæmper for ytringsfrihed med alt de har

Men journalisterne Maria Ressa og Dmitrij Muratov kan og vil ikke tøjles. Det modtog de fredag Nobels fredspris for.

Mange har forsøgt at stoppe dem. Begrænse dem. Sågar sanktionere dem eller dræbe dem og deres kolleger.

- Ressa og Muratov får prisen for indsatsen for ytringsfrihed i Filippinerne og i Rusland.

- De er samtidig repræsentanter for journalister, som forsvarer dette ideal i en verden, hvor demokrati og pressefrihed stadig har trange kår, hedder det i komitéens begrundelse.

Flere steder i verden er der lige nu store udfordringer med ytringsfrihed og mediers rettigheder til at skrive frit og kritisk.

Især i Rusland, hvor Dmitrij Muratov bor og arbejder, bliver journalister begrænset.

Muratov er en af grundlæggerne af den uafhængige russiske avis Novaja Gazeta i 1993. Her kan avisens journalister og bidragsydere med rette betegnes som frygtløse.

I et interview med AFP i marts sagde Muratov, at avisens journalister godt ved, at deres arbejde kan bringe deres liv i fare. Men at de i modsætning til andre Kreml-kritikere ikke vil flygte fra landet.

- Denne avis er farlig for menneskers liv. Men vi går ingen steder. Vi vil bo og arbejde i Rusland, lød det dengang fra Muratov.

Siden det kom frem, at Muratov var blandt Nobel-modtagerne, har Ruslands politiske top lykønsket ham.

- Han er talentfuld. Han er modig, siger Dmitrij Peskov til journalister ifølge AFP. Han er talsmand for landets præsident, Vladimir Putin.

Dmitrij Muratov forsøger med avisens journalistik at bide sig fast. Selv om det har en høj pris. For det har det haft for avisen.

Seks journalister og bidragsydere er siden år 1993 blevet dræbt. Dertil kommer flere angreb på avisen.

Muratov har flere gange siden 90'erne fungeret som chefredaktør for avisen. Han er beæret over at modtage Nobels fredspris, men dedikerede prisen til dem, der er døde undervejs.

- Jeg kan ikke tage æren for det her. Det her er Novaja Gazetas. Den er til dem, som døde, mens de kæmpede for ytringsfrihed, sagde han fredag ifølge det russiske nyhedsbureau tass.

Også årets anden modtager af Nobels fredspris, filippinske Maria Ressa, har oplevet, at det har en høj pris at kæmpe for ytringsfriheden.

Hun var i 2012 med til at etablere mediehuset Rappler, et nyhedswebsite for undersøgende journalistik, der især har skrevet kritisk om landets præsident.

Det har medført adskillige anholdelser og politisk chikane fra regeringen mod Maria Ressa. Hun har også stået over for flere anklager og arrestordrer.

Alene de seneste to år har den filippinske regering indgivet ti arrestordrer mod hende.

Men hun kæmper videre. Ikke helt ufortrødent. Men fordi det er vigtigt, slog hun fast efter modtagelsen af fredsprisen fredag.

- Det her er det bedste tidspunkt at være journalist på. De gange, hvor det er farligst, er de tidspunkter, hvor det er vigtigst, sagde Ressa.

Maria Ressa er allerede tidligere på året blevet honoreret for sit arbejde. I april modtog hun den årlige pressefrihedspris fra FN's kulturagentur, Unesco, som anerkendelse for en "fejlfri kamp for ytringsfrihed".

Selve prisoverrækkelsen finder sted til december.