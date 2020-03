De første smittetilfælde er registreret i Gazastriben

Der er tale om to palæstinensere, der har rejst fra Pakistan til Gazastriben gennem Egypten. De er lørdag blevet testet positiv for coronavirus.

De to smittede har været i karantæne i Rafah, en by nær den egyptiske grænse, siden de ankom til Gaza torsdag.

Skoler, markeder og andre steder for større forsamlinger har de seneste to uger været lukket ned i det palæstinensiske område for at minimere risikoen for, at coronavirusset skulle begynde at sprede sig.

Gazastriben, som er et område på 375 kvadratkilometer langs kysten, huser omkring to millioner palæstinensere. Fattigdommen i området er stor, ligesom arbejdsløsheden er omfattende i befolkningen.

Eksperter har advaret om, at et udbrud af coronavirus i Gaza vil være en katastrofe. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

En blokade indført af Israel har de seneste år medført restriktioner på befolkningens og varers fri bevægelighed ind og ud af Gaza.

Det skyldes Israels bekymringer over den militante bevægelse Hamas, der har haft kontrollen over Gaza siden 2007.

Derudover har Gaza været plaget af flere krige.

I sidste uge oplyste Hamas, at bevægelsen kun vil tillade patienter, som har alvorligt brug for medicinsk behandling uden for Gaza, at krydse grænsen ind til Egypten eller Israel. Det skriver Reuters.

Myndighederne i Gaza oplyser ifølge AFP, at flere end 2700 palæstinensere er i hjemmekarantæne. Heraf er de fleste personer hjemvendte fra Egypten.

Ifølge de palæstinensiske sundhedsmyndigheder er det hidtil blevet bekræftet, at 53 personer er smittet med coronavirus på Vestbredden.