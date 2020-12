De første er vaccineret i EU: Det er begyndelsen på enden

Læger, sygeplejersker og ældre kom forrest i køen, da EU-landene søndag officielt gik i gang med at vaccinere de første titusindvis af mennesker.

I Italien, der som det første europæiske land blev ramt hårdt af coronapandemien i foråret, var den 29-årige sygeplejerske Claudia Alivernini en af de tre første i køen på Spallanzani-hospitalet i Rom.

- Det er begyndelsen på enden. Det var et spændende, historisk øjeblik, sagde hun efter at have fået sit stik i armen.

- Gud ske tak og lov, lød det fra 96-årige Araceli Hidalgo, som blev den første i Spanien, der fik sin vaccine.

Det skete på det plejehjem i Guadalajara nær hovedstaden Madrid, hvor hun bor.

I Norge var 67-årige Svein Andersen den første, der fik en vaccine. Det blev overværet af Norges statsminister og sundhedsminister via et videolink.

- Det føles lidt mærkeligt. Jeg føler mig næsten som en historisk person. Det er jo egentlig en god følelse. Næsten som da den første mand, Armstrong, gik på Månen, sagde Svein Andersen efter at have fået sin indsprøjtning på det plejehjem, hvor han bor.

Ungarn og Slovakiet begyndte allerede lørdag at vaccinere nogle af de mest udsatte sundhedsmedarbejdere. Og i Tyskland fik flere plejehjemsbeboere allerede lørdag deres vacciner.

- Vi vil ikke spilde en eneste dag, siger Karsten Fischer fra pandemi-teamet i delstaten Sachsen-Anhalt, til tv-stationen MDR.

I Holland har regeringen besluttet, at vaccinationerne ikke begynder før 8. januar.

Meningsmålinger viser også, at der er skepsis mod vaccinen i flere lande.

Det har fået flere regeringer til at understrege, at coronavaccinerne er den bedste chance for at kunne vende tilbage til noget, der ligner en normal tilværelse.

- Vi har et nyt våben mod virusset: vaccinen. Vi må stå sammen endnu en gang, skriver Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, på Twitter.

Macron blev selv testet positiv for coronasmitte tidligere i december og var i isolation frem til juleaften.

I Tyskland opstod der søndag forsinkelser, da det viste sig, at omkring tusind vaccinedoser ikke var blevet opbevaret ved en tilpas lav temperatur under transporten. Det skal nu tjekkes med producenten, om vaccinerne kan bruges.

Rent praktisk kan det være lidt af en udfordring at få leveret vaccinerne fra Pfizer og BioNTech.

De skal opbevares ved minus 70 grader for at bevare deres virkning.

De vacciner fra Pfizer og BioNTech, der bruges i Europa, er afsendt fra Pfizers fabrik i Belgien i særlige beholdere, der er fyldt med tøris.

De kan opbevares i op til et halvt år ved en temperatur omkring 70 minusgrader og er holdbare i fem dage ved almindelig køleskabstemperatur.