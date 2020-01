De fleste i USA vil have topfolk omkring Trump til at vidne

Et forslag fra Demokraterne om at indkalde blandt andre Trumps tidligere nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton og Trumps stabschef, Mike Mulvaney, blev på sagens første dag stemt ned i Senatet, hvor Republikanerne har flertal.

Et stort flertal af amerikanerne ønsker, at der skal føres nye vidner i rigsretssagen mod præsident Donald Trump, som for alvor gik i gang tirsdag i Senatet.

Over 70 procent af de adspurgte i målingen mener, at "personer med førstehåndskendskab til anklagerne mod Trump bør afgive vidneforklaring".

Trump har tidligere opfordret blandt andre John Bolton og udenrigsminister Mike Pompeo til ikke at deltage i rigsretssagen.

Et markant flertal mener også, at de 100 medlemmer af Senatet bør lægge partiinteresser bag sig og "optræde som upartiske nævninge".

Målingen viser samtidig, at holdningen blandt vælgerne til rigsretssagen ikke har ændret sig markant, siden Demokraterne i Repræsentanternes Hus, det andet kammer i Kongressen, i december besluttede, at der skulle rejses en rigsretssag.

Cirka 44 procent siger, at Trump skal afsættes, mens 31 procent siger, at anklagerne mod præsidenten skal afvises. Andre 15 procent mener, at Kongressen bør give ham en reprimande.

Trump er tiltalt for embedsmisbrug og for at hindre Kongressens efterforskning af sagen.

Hovedpåstanden relaterer sig til en telefonsamtale, som Trump i juli 2019 havde med Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij.

Trump forsøgte angiveligt at presse Zelenskij til at forsøge at finde belastende materiale om demokraten Joe Bidens søn, som i en periode sad i bestyrelsen for et energiselskab i Ukraine.

Joe Biden er blandt favoritterne til at blive nomineret som Demokraternes kandidat til præsidentvalget i november.