De baltiske lande danner Europas første rejseboble

Grænserne blev åbnet på slaget 12 ved midnatstid natten til fredag.

De tre lande har valgt at åbne grænserne til hinanden for at få gang i økonomien igen, siger Litauens premierminister, Saulius Skvernelis.

- Den baltiske rejseboble er en mulighed for virksomheder til at genåbne og et lille håb for befolkningen om, at livet er på vej tilbage mod normalen, siger Saulius Skvernelis i en pressemeddelelse.

Personer, der kommer ind i landene ude fra regionen, skal i selvisolation i 14 dage.

Ved midnatstid stod flere estiske grænsevagter klar til at dirigere rejsende ind over grænsen til Letland. Det blev fejret med kaffe og kage.

- Vi holder en lille fejring, da grænserne nu er åbne, siger politibetjent Martin Maestule.

EU har opfordret de 27 medlemslande til at genåbne grænserne til de tætteste naboer for at få gang i rejseaktiviteterne og dermed økonomien.

Spredningen af coronavirus er faldet markant i de tre baltiske lande, hvor ingen af landene registrerede flere end syv nye smittetilfælde onsdag.

Myndighederne har siden april gradvist lempet på restriktioner.

Hele regionen har samlet set registreret under 150 coronarelaterede dødsfald.

Både Litauen, Estland og Letland, der er de tre fattigste medlemslande i Euro-zonen, forventer, at deres økonomi skrumper med syv til otte procent i år.

Litauen har advaret om, at tallet kan blive tocifret, hvis ikke landet genåbner inden sommeren.