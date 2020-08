De Kanariske Øer dækker turisters udgifter ved covid-19

De Kanariske Øer, som er en del af Spanien, vil dække turisters udgifter, hvis de bliver smittet med coronavirus under deres besøg.

Myndighederne i øgruppen har indgået en aftale med den spanske gren af den franske forsikringsgigant AXA, som betyder, at enhver turist, som testes positiv for covid-19 under sit ophold vil være sikret gratis behandling, gratis hjemrejse og gratis karantæneophold.