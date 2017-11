De Grønne vil gerne danne mindretalsregering med Merkel

Tysklands miljøparti, De Grønne, er åben over for at danne en mindretalsregering med Angela Merkels kristenkonservative alliance, CDU/CSU.

De Grønne har været "meget gode til at sige, vi er klar til drøftelser, og at for os handler det om indholdet", sagde Anton Hofreiter, der er blandt partiets ledende skikkelser, ifølge Zeit Online.

Kongressen finder sted, kort tid efter at forsøget på at danne en Jamaica-koalition med CDU/CSU og liberale FDP forliste.

Koalitionen - opkaldt efter partiernes farver, der matcher det jamaicanske flag- er aldrig set på nationalt niveau i tysk politik. Og bliver det altså heller ikke i denne omgang.

Dermed står Tyskland fortsat uden en regering oven på valget til Forbundsdagen i september.

Angela Merkel har dog sagt, at hun ikke ønsker at danne en mindretalsregering.

Siden 1949 har tyskerne haft tre af slagsen. Men ingen af dem klarede sig særligt længe, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Måske derfor har forbundskansleren sagt, at hun hellere vil have et nyvalg.

Skulle det ske, at tyskerne endnu engang skal til stemmeurnerne, er De Grønne også klar til at forhandle med andre partier, fastslår Cem Özdemir, der er den ene af partiets to formænd.

- Vi er klar til at tale med alle demokratiske partier og klar til at indgå kompromiser, som kan skabe fremgang i Tyskland og Europa, siger han ifølge Zeit Online.

- Først kommer landet, dernæst kommer partiet.

Spørger man Merkel, skal tyskerne dog ikke til valg foreløbig.

- Jeg er helt bestemt ikke overbevist om, at vi skal bede folket om at stemme igen, hvis vi ikke kan stille noget op med resultatet, sagde hun tidligere lørdag på en lokalpolitisk partikonference i Kühlungsborn.

I stedet skal hun torsdag mødes med det tyske socialdemokrati, SPD, som hun tidligere har dannet to regeringer med.

Men et historisk ringe resultat i september fik dets leder, Martin Schulz, til at konkludere, at partiet skulle være i opposition i stedet for i regering.

Omkostningerne ved at have været lillebror i Merkels regering havde været for store, lød analysen.