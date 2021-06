De Grønne ruster sig til tysk valgkamp efter svær start

Ved en digital tredages partikongres, der indledes fredag, vil det tyske miljøparti De Grønne fastlægge en mere ambitiøs klimapolitik. Den ventes at blive et af de dominerende temaer i valgkampen forud for Tysklands parlamentsvalg den 26. september.

Det er kun partiets øverste ledere, der sidder samlet under kongressen. De fleste delegerede deltager online. Lørdag eftermiddag bliver den nye partileder og partiets kanslerkandidat, Annalena Baerbock formelt valgt.

Partiet har for første gang nogensinde ambitioner om at blive regeringsledende parti med Baerbock i kanslerministeriet, når den 66-årige forbundskansler Angela Merkel træder tilbage fra toppolitik denne sommer.

Den 40-årige Annalena Baerbock, som blandt andet er uddannet på universitetet London School of Economics, har bebudet en ny start for De Grønne.

Baerbocks popularitet er dog blevet mindre på grund af flere kontroversielle sager omkring hende og partiets kurs, siden hun blev lanceret som kanslerkandidat i midten af april.

Hun er blandt andet kommet i modvind, fordi hun ikke havde opgivet biindtægter fra sit parti.

Samtidig er partiet blevet voldsomt kritiseret, efter at Robert Habeck, som udgør den anden halvdel af partiets lederduo, var på et meget omtalt besøg i Ukraine. Her antydede han, at Tyskland burde levere våben til landet, efter at han havde besøgt frontlinjen i den østlige, separatistiske del af landet.

Dertil kommer, at partiets planer om at øge benzinpriserne jager mange potentielle vælgere bort.

Derfor kommer partikongressen også til at handle om "social balance", så De Grønne kommer til at fremstå som et moderat og modent parti ved siden af reformløfterne på klimaområdet.

- Klimabeskyttelse kan ikke være gratis. Det kan ikke komme som en overraskelse for nogen nu. Det afgørende er, at det kommer socialt skånsomt, siger Danyal Bayaz, som er De Grønnes finansminister i den sydvestlige delstat Baden-Württemberg.

Det har han udtalt i forbindelse med diskussioner om, hvorvidt partiledelsen skal gå imod forslag om at øge CO2-afgifter på olie og gas - for eksempel til 80 euro (595 kroner) per ton i 2022 i stedet for 60 euro (446 kroner) i 2023.

- Der kommer masser af politiske stormvejr omkring De Grønne i den kommende tid, forudsiger den politiske kommentator Albrecht von Lucke.

- Mange tyske vælgere vil gerne De Grønne - men ikke nødvendigvis i kanslerministeriet.