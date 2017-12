David Cameron kaster kræfterne over samarbejde med Kina

Cameron har tidligere spillet en central rolle i at forbedre handelssamarbejdet mellem Storbritannien og Kina, da han sad som premierminister i Downing Street nummer 10.

Det skriver det britiske medie The Guardian.

Han skal lede et investeringssamarbejde mellem Storbritannien og Kina.

I sit nye job skal han styre en fond på omkring seks milliarder kroner. Den skal gå til investeringer i veje, havne og tognetværk mellem Kina og lande det handler med.

Der er tale om en privat fond, der er støttet af den britiske regering. De britiske skatteborgeres penge går dog ikke til fonden, skriver avisen.

Det var den britiske finansminister, Phillip Hammond, der afslørede Camerons nye rolle på et officielt handelsbesøg i Kina.

Jobbet er Camerons første, siden han forlod jobbet som premierminister i september 2016.

Det blev dog annonceret i oktober, at Cameron også skal arbejde for det amerikanske elektroniske betalingsfirma First Data Corporation.

Det firma skal han arbejde for to til tre dage om måneden.

Foruden hans nye job skriver Cameron også på sine erindringer.

Han skal ifølge The Guardian have sikret sig en bogkontrakt på 800.000 pund (6,7 millioner kroner).

David Cameron forlod jobbet som premierminister efter, at briterne stemte for at forlade EU ved en folkeafstemning 23. juni 2016.

Dagen efter, da resultatet stod klart, meddelte David Cameron, at han ville træde tilbage snarest.

Det var David Cameron der besluttede, at der skulle være en britisk folkeafstemning om medlemskabet af EU.

Cameron blev leder af Storbritanniens konservative parti i 2005. Fra 2010 til 2016 var han premierminister i Storbritannien.