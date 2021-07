Datter af helt fra Hotel Rwanda er offer for israelsk spionfirma

Det fremgår af undersøgelser foretaget af blandt andet aviserne The Washington Post, The Guardian og Le Monde på baggrund af lækkede lister med 50.000 telefonnumre.

Telefonnumre på over 3500 personer fra Rwanda er dukket op på de lækkede lister, der er blevet lækket og sat i forbindelse med det israelske selskabs software. På listen findes telefonnumre på aktivister, journalister og politikere fra hele verden.

Blandt andet indeholder listen telefonnumre på to kvinder, der stod den afdøde saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi nær.

Dertil kommer 3500 telefonnumre på personer fra Rwanda - heriblandt et mobilnummer på Rusesabaginas datter, Carine Kanimba.

- Det er blevet bekræftet, at hun har været udsat for overvågning i en række tilfælde, hedder det.

Kanimba, som har belgisk og amerikansk statsborgerskab, har ført an i bestræbelser på at få løsladt sin far, som risikerer livsvarigt fængsel i Rwanda efter at være blevet tiltalt for blandt andet terrorisme.

The Guardian skriver, at undersøgelser foretaget af Amnesty International viser, at den 28-årige Kanimbas telefon har været infiltreret siden januar i år.

- Det var slemt nok, at de bortførte og torturerede min far og fratog ham alle rettigheder. Nu erfarer vi så, at de også har lyttet til mine samtaler med det amerikanske udenrigsministerium, med Belgiens udenrigsminister Sophie Wilmes og med vores advokater, siger hun.

NSO insisterer på, at softwaren kun var beregnet til brug imod terrorisme og andre forbrydelser.

Den 67-årige Rusesabagina, som tidligere var manager på manager Kigali's Hotel des Mille Collines, inspirerede Hollywood-filmen "Hotel Rwanda".

Filmen viser, hvordan han reddede over 1000 mennesker, som havde søgt tilflugt på hans hotel for at undgå folkedrabet, hvor det anslås, at 800.000 blev dræbt - langt de fleste etniske tutsier.

Rusesabagina, som er hutu, blev efterfølgende en fremtrædende og stærkt kritisk politisk modstander af præsident Paul Kagame og levede i eksil i USA og Belgien fra 1996.

Han blev anholdt i august, da et fly, som han troede var på vej til Burundi, i stedet landede i Kigali. Hans tilhængere hævder, at der var tale om en kidnapning. Han nægter sig skyldig i de anklager, der rettes mod ham.