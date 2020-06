Dating-show i USA får sort hovedperson for første gang

Den amerikanske tv-station ABC har meddelt, at den 28-årige Matt James fra North Carolina bliver den første sorte deltager i et populært datingshow på tv. Showet "Bachelor" har været sendt i næsten to årtier.

Matt James, som er ejendomsmægler, bliver hovedperson i tv-showet i næste sæson, efter at der har været fremsat kritik af manglende diversitet i programmet. Kritikken har taget til under uroen i USA i forbindelse med George Floyds død i forbindelse med en voldsom anholdelse.

- Vi ved, at vi har et ansvar for at sikre, at de kærlighedshistorier, vi ser på skærmen, er repræsentative for den verden, som vi lever i, siger Karey Burke, som leder tv-kanalen, som hører under Walt Disney Company.

James, som i dag bor i New York, blev udpeget efter kritik fra en tidligere stjerne i søstershowet "Bachelorette", Rachel Lindsay. Hun havde truet med at lægge afstand til tv-stationen, hvis der ikke kom mere diversitet.

Lindsay var selv den første sorte stjerne i "The Bachelorette" i 2017. Hun er i dag gift med en person, som hun mødte under datingshowet.

Hun siger, at hun er skuffet over, at der ikke er sket rigtige forandringer i de seneste tre år.

På sociale medier har der været en underskriftsindsamling for at støtte kravene om flere farvede deltagere i showet. Den blev støttet af over 86.000 personer.

De udbredte protester mod racisme og politibrutalitet efter George Floyds død har ført til flere ændringer i medierne.

Streamingtjenesten HBO Max har fjernet den klassiske storfilm "Borte med Blæsten". Årsagen er dens skildring af "visse etniske og racemæssige fordomme, som desværre er blevet for almindeligt udbredt i det amerikanske samfund".

Filmen skal efter planen vende tilbage med en tilknyttet fordømmelse og en forklaring om den historiske kontekst.

Tv-serien "Cops" om amerikansk politiarbejde blev stoppet efter 32 år. Den er blevet kritiseret for at forherlige politivold.

Desuden har BBC og Netflix fjernet komedieserien "Little Britain", fordi der optræder "blackface", hvor hvide maler sig sorte.