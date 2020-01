En pige bærer ansigtsmaske i Kinas hovedstad, Beijing. Over 800 personer i Kina er smittet med coronavirusset. Derudover undersøges flere end 1000 personer yderligere. De mistænkes at være smittet med virusset.

Danskere opfordres til ekstra forsigtighed i virusområde

Udenrigsministeriets Borgerservice opfordrer i en opdateret rejsevejledningen for Kina til ekstra forsigtighed i Hubei-provinsen

Coronavirusset, der hidtil har kostet 25 kinesere livet, stammer fra netop Hubei-provinsen.

- Ændringen er sket som følge af et udbrud af lungebetændelse med et ny coronavirus og de lokale myndigheders omfattende rejserestriktioner i byen Wuhan og andre steder i provinsen Hubei, skriver Udenrigsministeriets Borgerservice.

Borgerservice opfordrer desuden til, at man følger Sundhedsstyrelsen og lokale myndigheders anbefalinger.

Sundhedsstyrelsen herhjemme vurderer, at der er meget lille sandsynlighed for, at sygdommen kommer til Danmark.

Den anbefaler ikke, at der indføres screeninger for sygdom ved indrejse til Danmark. Styrelsen anbefaler heller ikke, at der indføres rejserestriktioner til lande, hvor virusset er konstateret.

Over 800 personer i Kina er smittet med coronavirusset. Derudover undersøges flere end 1000 personer yderligere. De mistænkes at være smittet med virusset.

Langt størstedelen af smittetilfældene er blevet fundet i millionbyen Wuhan, der ligger i hjertet af Kina.

Udspringet af virusset er formentlig et marked i byen. Det er den hidtidige vurdering fra de kinesiske myndigheder.

Danmark følger med den opdaterede rejsevejledning delvist efter USA. USA opfordrede torsdag amerikanske rejsende i Kina til at udvise ekstra forsigtighed.

Der er foreløbig konstateret coronavirus hos to personer på amerikansk jord.

Ud over de bekræftede tilfælde i USA bliver yderligere 50 personer undersøgt på grund af en mistanke om, at de kan være smittede.

I alt er virusset konstateret i otte lande. De seneste tilfælde er i Vietnam og Singapore. Men der er mistanke om smitte i flere andre lande.

For eksempel er der i Finland mistanke om, at to kinesere kan være smittet med virusset.