Dansker på coronaramt Mount Everest vendte om før toppen

Det fortæller danskeren søndag morgen dansk tid, hvor han er tilbage på et hotel i den nepalesiske hovedstad, Kathmandu.

- Jeg endte med at vente fem dage i Camp 4, som er 850 meter fra toppen, og kunne ikke komme ud på grund af dårligt vejr, siger den 52-årige dansker.

Det var hans sjette forsøg på at bestige det knap 9000 meter høje bjerg, og dette år har især været præget af, at coronavirus har spredt sig i basecampen midtvejs oppe på bjerget.

Det vurderes, at mindst 100 bjergbestigere er blevet ramt af virussygdommen, skriver avisen The Guardian. Omkring 1200 mennesker siges at have været i basecampen i år.

Ifølge Carsten Lillelund Pedersen stemmer det også overens med, hvad han oplevede i den måneds tid, han befandt sig på bjerget.

- Det vurderer jeg ud fra, hvor mange der har været syge i min ekspedition, og hvor mange gange helikoptere har været på bjerget for at hente syge bjergbestigere, siger han.

For den danske bjergbestiger kom coronaen også tæt på, da en fra hans ekspedition blev smittet med virusset.

- Vi vidste ikke, at han havde corona, og vi har spist i det samme telt med ham og havde ham i hånden hen til redningshelikopteren, fortæller han.

Coronavirus kan nemt forveksles med højdesyge, forklarer Carsten Lillelund Pedersen, og da basecampen ligger i over 5000 meters højde, er det ikke usædvanligt, at bjergbestigere kan have vejrtrækningsproblemer.

- Selv om vi gav ham ilt, kunne vi næsten ikke holde ham i live. Det er lige før, at man ikke kan overleve at få coronavirus som bjergbestiger, siger Carsten Lillelund Pedersen, der tilføjer, at hans kammerat i dag har det godt.

Selv blev danskeren af tre omgange på bjerget testet negativ for coronavirus. Han havde også gjort sig nogle overvejelser i forhold til risikoen for smittespredning, og at han gerne vil rejse sikkert i en coronatid.

- Mange i basecamp har rendt rundt og socialiseret med hinanden. Der er også sket romantiske ting i lejren. Men jeg havde lovet mig selv og min ekspedition, at jeg ikke ville socialisere, siger han.

Der blev desuden uddelt mundbind og handsker til bjergbestigerne for at begrænse smitten. Ifølge lokale myndigheder er det lykkedes 350 bjergbestigere at nå til toppen af Mount Everest i dette års sæson.

Carsten Lillelund Pedersens næste udfordring bliver nu at finde et fly hjem fra Nepal, da hans fly i næste måned er blevet aflyst.