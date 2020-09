Dansker om skovbrande i USA: Det er som at være i en film

For to dage siden oplevede han, at lyset fra solen ikke kunne trænge igennem det tykke lag af røg og aske, som lå over hele lokalområdet.

- Det var fuldstændig som at være i "Blade Runner" eller "Apocalypse Now" - altså film, hvor himlen bare er orange og mørk.

- Derudover falder der stadig aske ned fra himlen, og der ligger et tykt lag aske på bilerne. Det hele er sådan lidt apokalyptisk, siger Joachim Majholm.

De store skovbrande på den amerikanske vestkyst vurderes til at være nogle af de værste nogensinde.

I San Francisco kommer de store mængder røg og aske samtidig med, at der stadig kæmpes en kamp mod coronavirusset.

På den restaurant, som Joachim Majholm driver i byen, har man ikke kunnet tilbyde indendørs servering i noget tid på grund af risiko for smittespredning.

Og nu er det tilmed blevet svært at tilbyde udendørs servering på grund af al forureningen fra skovbrandene.

Ifølge Joachim Majholm står de lokale lige nu i en situation, hvor de skal vælge mellem at bære en maske mod coronavirus eller en maske, som beskytter mod de farlige partikler, der ligger i asken og røgen.

- Det er lidt af et dilemma, siger han.

I delstaten Californien har brandene spredt sig til et område på minimum 8900 kvadratkilometer.

Til sammenligning dækker Fyn et område på godt 3100 kvadratkilometer.

Flere tusinde bygninger er ødelagt under brandene, som også har kostet enkelte menneskeliv. Brandene har varet i nogle få uger.

I San Francisco håber de lokale myndigheder, at røgen forsvinder fra området inden for et par dage - eller at den i hvert fald forsvinder midlertidigt.

- Men det brænder ligesom på alle sider af os.

- Så medmindre vinden kommer fra havet, hvilket den heldigvis tit gør, så står vi i tyk røg her i området. Og det kan vi gøre i mange måneder. Normalt varer skovbrandsæsonen helt til november eller december, siger Joachim Majholm.