Dansker med kolleger i Kabul: Nu er der panik

Stemningen i Kabul har på få døgn ændret sig fra at være rolig og fortrøstningsfuld til at rumme panik og forsøg på at komme ud af landet hurtigst muligt.

Det fortæller HR-chef for Læger uden Grænser Ditte Søbro, der både har venner og kolleger i landet. Hun arbejdede fra februar 2020 til 30. maj 2021 i Kabul, og rejste rundt til mange af de områder, der nu er besat af Taliban.

- Torsdag morgen var de relativt fortrøstningsfulde. Men bare fra torsdag til fredag aften er der sket helt vildt meget. Torsdag snakkede vi om Kabul, og de troede, at der i hvert fald ville gå 90 dage endnu, inden Kabul bliver taget.

- Allerede i går (fredag, red.) så det helt anderledes ud. Det går så hurtigt, at man ikke rigtig har begreb om det, siger hun.

Så sent som fredag aften talte hun med en af sine afghanske bekendte i Kabul. Han fortalte, at han gerne vil væk fra byen nu.

- Han har haft muligheden for at rejse, fordi han har dobbelt pas, men han har altid villet blive for at hjælpe med genopbygningen. Men nu er han i en situation, hvor han egentlig tænker, at han nok måske er nødt til at forlade landet, men ikke kan.

- Han fortæller om den her panik, der er kommet på meget kort tid. I løbet af ugen har han været rimelig fattet under omstændighederne og sagt: "Vi er okay i Kabul". Nu prøver de at komme væk. Men der er ikke billetter for de få, der har mulighed for at rejse, som er en absolut minoritet af dem, siger hun.

De afghanerne, som Ditte Søbro har talt med, tager stadig på arbejde i Kabul. Man skal huske på, siger hun, at de i lang tid har været vant til, at der er usikkert.

- Mit indtryk er, at de stadig bevæger sig i Kabul. De har jo aldrig kunnet bevæge sig frit rundt. De har altid været bevidste om, at hver gang de bevæger sig ud fra huset, er der en risiko forbundet med det, siger hun.

Ditte Søbros bekendte har fortalt hende, at borgerne i hovedstaden har mistet moralen.

- Siden i går er alle i chok, og alle har mistet moralen. Folk vil gerne væk, men for langt de fleste er det ikke en mulighed.

- Hvis man ikke kan tage et fly, kan man prøve at krydse grænsen til Iran, men det er jo så bare forbundet med andre risici, siger hun.

Kabul er efterhånden omringet af Taliban, lyder meldingerne. Der kan være tale om et par dage, inden Taliban kan være inde i hovedstaden.

Siden USA og andre lande begyndte at trække deres styrker ud af Afghanistan, har Taliban bredt sig i landet. I øjeblikket har Taliban mindst kontrol over cirka to tredjedele af landet.

Taliban har senest lørdag erobret Logar-provinsen, der ligger lige syd for Kabul.