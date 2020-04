Dansker i coronaramte Spanien: Vi har det stadig godt

Hvordan er det som dansker at bo i det coronaramte Spanien, hvor 12.418 har mistet livet, mens de har været smittet med coronavirus.

Det indførte udgangsforbud betyder, at de ikke må gå udenfor døren, medmindre de eksempelvis skal i supermarkedet eller til lægen.

I begyndelsen syntes Morten Møller, at forbuddet var "pisse irriterende", men han har vænnet sig til det og har forståelse for de spanske myndigheders beslutninger.

Selv er Morten Møller heller ikke nervøs for at blive smittet.

- Vi har altid befundet os godt, og det gør vi såmænd også i denne tid, siger han.

Både før og under epidemien har han arbejdet for sin danske supporterklub for fodboldklubben Malaga FC, La Peña de Dinamarca.

- Inden corona nåede vi lige at holde en fortræffelig aften med ingen ringere end sangeren Dario Campeotto.

- Jeg tør ikke tænke på, hvis vi skulle have aflyst det med alle de praktiske problemer, det havde givet, og de penge der skulle betales tilbage, siger han.

Cirka 15 minutters kørsel fra Morten Møllers spanske hjemby ligger byen Fuengirola, som også er beliggende på Costa del Sol.

Her bor 72-årige Torben Wilkenschildt, som driver mediet "Spanien i Dag", hvor han skriver spanske nyheder til de danskere, der er bosiddende i Spanien eller har interesser i landet.

Torben Wilkenschildt har også mærket, at coronakrisen har ramt det land, som han flyttede til for 31 år siden.

Eksempelvis må man kun gå en ned at handle ind alene.

- En dag var der et ægtepar, der kørte ned og handlede sammen, hvilket politiet opdagede. De boede seks kilometer væk, og den ene af dem måtte gå hjem, fortæller han.

En sådan episode kan også give en bøde eller fængselsstraf på op til 15 måneder, fortæller danskeren.

Men til trods for udgangsforbud og den manglende daglige kontakt med familien, er Torben Wilkenschildt indforstået med, at det er nødvendigt.

- Det er bare at tilpasse sig. Man er nødt til at bidrage til, at smitten ikke breder sig, siger han.

Søndag var 130.759 konstateret smittet med coronavirus i Spanien. Der kan dog også være et stort mørketal af smittede, som ikke er blevet testet positive.

- De eneste mennesker, der ikke frygter at blive smittet, må være dem, der er smittede, med mindre de er lavet af sten, siger Torben Wilkenschildt.