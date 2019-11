Dansker i Delhi: Det føles giftigt at trække vejret

Luften over storbyen Delhi i det nordlige Indien er for tiden tyk af forurening. Udstødning fra trafikken blander sig med røg fra afbrænding af marker i de omkring liggende stater.

Han er bosat og arbejder i Delhi, hvor han er leder af institutionen Dansk Kulturinstitut. Han har boet i den indiske storby siden januar.

- Nogle dage er sigtbarheden dårlig. Det kradser i halsen, øjnene svier, og det føles giftigt, når man indånder luften. Man kan mærke, at luften ikke er ren, og der er en metallisk smag i luften, siger Thomas Sehested.

I weekenden tog han flyet til en anden indisk storby, Mumbai, for at slippe væk fra smoggen i Delhi.

- Det var utroligt rart at se den blå himmel og mærke den friske luft, siger han og erkender, at forurening også er et problem i Mumbai.

Men det er på en helt anden og mindre mærkbar måde.

- Man kan tydeligt mærke, at der ligger en dyne hen over Delhi, som er utroligt ubehagelig at befinde sig i, siger Thomas Sehested.

Den kraftige forurening ligger dog ikke kun henover Delhi, men præger et bælte på tværs af det nordlige Indien.

- Forureningen er et nationalt problem. Bystyret i Delhi gør noget, men er afhængigt af, at også de omkringliggende stater handler, lyder det.

Hvert efterår fra slutningen af oktober til midten af november afbrænder bønder deres marker i områderne omkring Delhi. Røgen blæser ind over storbyen og er et tilbagevendende problem.

Dertil kommer udstødning fra de tusindvis af køretøjer, der transporterer indbyggerne rundt hver dag, samt støv fra byggepladser.

Det hele forværres af, at Delhi ligger i en lavning - en slags gryde - hvor den forurenede luft koncentrerer sig.

Selv har Thomas Sehested en luftrenser i sit soveværelse og på sit kontor, som fjerner partikler fra luften. Desuden har han skippet sine løbeture udenfor, og når han færdes udendørs, er han af og til iført maske.

Som en konsekvens af den aktuelle situation med smog over Delhi har bystyret indført en regel, der skal begrænse biltrafikken.

Biler med nummerplader, der slutter på et lige nummer, må kun køre på lige datoer. Omvendt må biler med nummerplader, der slutter på et ulige nummer, kun køre på ulige datoer.

- Der er dog undtagelser. Biler, som føres af kvinder og udelukkende har kvindelige passagerer, må gerne køre i Delhi. Det samme gælder køretøjer, der transporterer skolebørn, forklarer Thomas Sehested.

Årsagen til, at kvinder ikke er underlagt restriktionerne, er, at man fra bystyrets side har ønsket at tage hensyn til deres sikkerhed.

Der bor cirka 20 millioner mennesker i Delhi.