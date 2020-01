Dansker i Beijing: Alt er dødt - folk har masker på i deres biler

- Alle render rundt med masker. Folk sidder i deres egne biler med masker. Og der er næsten ingen, der tager rundt med offentlige transportmidler. Derudover er det helt dødt.

Det kinesiske nytår følger den kinesiske kalender, og i år falder det 25. januar - altså lørdag. Op til nytåret er det tradition, at alle tager til deres hjemstavn og først besøger faderens side af familien og derefter morens.

- Man regner med, at der i en periode på to uger er tre milliarder rejsende i landet. Det er simpelthen det værst tænkelige tidspunkt overhovedet, siger Eric Messerschmidt om udbruddet af coronavirus.

Mindst 25 mennesker er døde, mens antallet af smittede personer er steget til mindst 830.

Virusset er udsprunget fra millionbyen Wuhan. Byen er et trafikalt knudepunkt for kineserne, fordi det ligger centralt i Kina som overgang over den øst-vestgående Yangtze-flod.

Og en af de kinesiske ansatte i Dansk Kulturcenter i Beijing er taget hjem til netop Wuhan.

- Hun er bange. Hun har bevæget sig rundt i byen og har set folk uden masker og er chokeret over, at der er mennesker, der stadig ikke er klar over, hvor katastrofalt det her kan være, siger Eric Messerschmidt, der har talt med hende.

Hun har fortalt, at alle former for transport i Wuhan er blevet lukket ned af myndighederne.

- Man kan ikke bevæge sig inde i byen. Det har afstedkommet kritik på sociale medier, for folk med sygdomstegn kan ikke komme på hospitalet. Det er diskuteres heftigt på de sociale i de her timer, siger Eric Messerschmidt.

Også i Beijing har myndighederne lukket ned for store dele af det offentlige liv - inklusive transport rundt i byen.

- I går besluttede myndighederne at lukke alt. Turistdestinationer. Koncertsale. Museer. Templer. Selv Den Store Mur er lukket, siger han.

Det kan på lidt længere sigt blive problematisk, mener Eric Messerschmidt.

- Man skal huske på, at Kina på rekordtid er gået fra at være et land med håndkøb og små forretninger til at være digitalt båret, hvor man bestiller alt via apps.

- Folk har svært ved at få fat i fødevarer. Forretningerne er lukket og får ikke forsyninger. Og det man normalt gør - man bruger sin app eller ringer til takeaway eller efter friske råvarer - det fungerer ikke nu.

- Det her kan gå hen at blive slemt om et par dage, når folks små forråd er løbet tør.