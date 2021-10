Dansker i Australien venter med den store genåbningsfejring

Strenge coronarestriktioner og en ordre om at blive hjemme har betydet, at danskeren har følt sig spærret inde i sit hjem med sin ph.d.-afhandling og Netflix.

Efter en lang nedlukning kan danske Joachim Steen Larsen fejre, at dele af den australske delstat New South Wales er genåbnet mandag.

Derfor er han selvsagt også glad for at kunne drikke en øl med et par venner mandag eftermiddag lokal tid, da Ritzau fanger ham på telefonen.

- Det er noget, jeg virkelig har set frem til. De seneste måneder i nedlukning har været noget, der har været ret svært at overskue til tider, siger den 29-årige dansker, der er bosat i byen Newcastle to timer nord for Sydney.

Fra mandag er det igen muligt at have op til ti gæster i hjemmet, og barer, frisører og fitnesscentre må igen tage imod vaccinerede kunder.

Genåbningen er mulig, fordi delstaten New South Wales i sidste uge nåede sit vaccinemål, om at 70 procent af befolkningen over 16 år er fuldt vaccineret.

Joachim Steen Larsen er også færdigvaccineret. Alligevel er han afventende med at tage på bar eller restaurant på genåbningsdagen.

- Medierne har hypet det op til den store frihedsdag, hvor folk skal ud og feste og give den gas, men vi vil ikke risikere noget, så vi vil vente lidt.

- Dem, der tager ud og fester, glemmer måske, at vi stadig er midt i en pandemi, siger Joachim Steen Larsen, der først vil tage på bar, når han ved, hvordan smitten udvikler sig efter genåbningsdagen.

Når vaccinationsraten når 80 procent, hvilket den ventes at gøre i slutningen af oktober, vil endnu flere restriktioner blive lempet.

For Joachim Steen Larsen betyder det blandt andet, at han kan vende tilbage til universitetet med sine kolleger og tage på rejser inden for delstatens grænser.

- Når vi når de 80 procent her i staten, kommer der mange flere friheder, og det er en større frihedsdag for mig end i dag, siger han.

Storbyen Sydney lukkede ned i slutningen af juni efter få smittetilfælde, mens Newcastle lukkede ned i begyndelsen af august.