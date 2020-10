Se billedserie 54-årige Henrik Almind kom fra Næstved til USA sidst i 90'erne, hvor han mødte sin amerikanske kone. De har bygget et liv op uden for Austin i Texas. 3. november giver han sin stemme til den siddende præsident, Donald Trump. Foto: Free

Dansker: Trump har sat kineserne på plads

Danske Henrik Almind skal for anden gang stemme til et amerikansk valg. Den her gang får Donald Trump hans stemme, for præsidenten holder, hvad han lover.

Verden - 19. oktober 2020 kl. 20:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Henrik Almind ville ønske, at amerikansk politik var mere som i Danmark, hvor et stort udvalg af partier gør det muligt for hver borger at finde det parti, som han eller hun føler bedst repræsenterer sine holdninger. I USA, hvor Republikanerne og Demokraterne er de dominerende partier, levnes der ikke på samme måde plads til de vigtige nuancer, mener den 54-årige danskamerikaner, der har boet i USA siden 1998.

