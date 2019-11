Danske forskere uden klimaspeciale advarede mod klimakrise

I denne uge vakte det stor opsigt, da omkring 11.000 forskere fra hele verden advarede om en klimakrise.

Men nu viser det sig, at flere af forskerne overhovedet ikke arbejder med hverken klima eller klimaforandringer.

Det skriver Kristeligt Dagblad efter at have gennemgået listen med forskere, der har underskrevet den fælleserklæring, der advarer om klimaforandringer.

Gennemgangen viser, at ud af de omkring 11.000 forskere har 71 tilknytning til danske universiteter. En af dem er Martin Klatt, der er lektor ved institut for statskundskab på Syddansk Universitet.

- Jeg forsker ikke direkte i det her. Jeg forsker i, hvordan politikere og agenter supplerer hinanden over grænsen mellem Danmark og Tyskland.

- Jeg er ikke naturvidenskabsmand, men historiker, så jeg har ikke ekspertise i at udtale mig om den her rapport. Men som privatperson synes jeg, at det er et meget vigtigt emne, hvis ikke det vigtigste, siger han til Kristeligt Dagblad.

Forskeren mener ikke, at hans underskrift er problematisk.

Han stoler på ekspertisen bag erklæringen og dens konklusioner, ligesom han mener, at "forskere skal blande sig i debatten, fordi det er vores opgave at se problematikker som en helhed".

Den holdning bliver ikke delt af Kirsten Halsnæs, der er professor ved DTU Management på Danmarks Tekniske Universitet, hvor hun rent faktisk forsker i klimaforandringer.

Hun kritiserer først og fremmest initiativtagerne til erklæringen.

Dernæst ser hun et problem i, at forskere, der ikke arbejder med klima, har brugt deres forskertitel til at give erklæringen troværdighed.

- Jeg synes, at videnskaben bliver misbrugt til at legitimere politiske dagsordener. Som forskere bør vi holde os på dydens smalle sti, hvor vi kun legitimerer det, vi selv har fagligt belæg for, siger Kirsten Halsnæs til Kristeligt Dagblad.

Hun skrev af samme grund ikke under på erklæringen og tilføjer, at de klimaforskere, som hun plejer at samarbejde med, heller ikke har skrevet under. Det skyldes, at indholdet af erklæringen er for politiseret.

Efter at klimaerklæringen blev offentliggjort, kom det frem, at nogle af underskrifterne tilhørte Micky Mouse ved "Institute for the Blind" i Namibia og Harry Potters læremester professor Albus Dumbledore fra troldmandsskolen Hogwarts.

Det fik ophavsmændene til erklæringen til midlertidigt at trække den tilbage for at gennemgå listen af underskrivere, hvorefter de slettede 34 navne, herunder flere dubletter.