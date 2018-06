Danske forskere går på jagt efter dna i Loch Ness-sø

I den nogle steder 220 meter dybe sø forventer forskerne at finde dna fra både fisk og alger, og hvad der ellers måtte gemme sig i søen.

Et hold af internationale forskere begynder mandag at undersøge, hvilke former for liv der er i Loch Ness-søen i Skotland.

Søen er kendt fra teorier om, at der huser et søuhyre.

Kristine Bohmann, der er adjunkt ved Statens Naturhistoriske Museum, er en af tre danskere, som skal være med til at indsamle vandprøver.

- Det går ikke som sådan ud på at finde et monster, men at finde ud af hvilke dyr og planter der er i søen.

- I stedet for at vi skal ud og fange fiskene, tager vi dna'et i vandet og kan på den måde finde ud af, hvad der er i søen, siger hun.

Efter indsamlingen kan dna'et - eksempelvis urin og skæl fra fisk eller fjer fra fugle - sammenkøres med store databaser for at se, hvad der gemmer sig i og omkring søen.

Kristine Bohmann tror ikke på, at forskerne vil falde over det sagnomspundne Loch Ness-monster i dybet.

Teorierne om uhyrets eksistens er ellers mange. En af myterne er, at "Nessie", som det kaldes, er en langhalset dinosaur, der på uforklarlig vis overlevede, da dens artsfæller blev udryddet for mange millioner år siden.

Søen er interessant, fordi den er vældig dyb, mørk og har dårlig sigtbarhed, men forskeren lægger heller ikke skjul på, at forskerne håber på ekstra omtale på grund af "Nessie".

Det kan ifølge Kristine Bohmann udbrede kendskabet i befolkningen til miljø-dna-analyser.

Selv hvis forskerne ikke finder tegn på søuhyret med analyserne, kan "Nessie" godt gemme sig i dybet.

- Det er en meget følsom metode, men den kræver, at der findes dna i prøven fra det, vi leder efter. Vi kan derfor sige noget om, hvad vi finder, men vi kan ikke sige noget om det, vi ikke finder.

- Så når vi nu ikke finder et monster, kan vi ikke sige, at der ikke findes et monster, siger Kristine Bohmann.

Hun regner med, at der skal tages omkring 300 vandprøver fra søen. Hun og de to andre danskere bliver indtil torsdag, men undersøgelserne varer endnu en uge.

Resultaterne fra Loch Ness-søen ventes klar i begyndelsen af 2019.