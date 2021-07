Danske filmfolk skriver historie i Cannes

Det kun seks år gamle selskab har nemlig i den grad scoret opmærksomhed ved at have produceret og koproduceret hele fem film, der er udtaget til de prestigefyldte programmer og konkurrencer.

Mens filmfolk samles for at hylde filmkunsten, uddele priser og forhandle nye projekter ved den årlige festival i Cannes, er det danske produktionsselskab Snowglobe her, der og alle vegne.

At koproducere betyder, at man går sammen med andre produktionsselskaber fra andre lande for at finde finansiering og kræfter til at forløse en film.

- Nu har der været så meget fodbold, men det her er jo verdensmesterskabet i film. Og det, at vi kan spille på de bedste hold, reflekterer enormt meget tilbage på, hvordan vi bliver vurderet udadtil, fortæller producer Eva Jakobsen, der udgør en tredjedel af Snowglobe.

Selskabet ejer hun sammen med producerne Mikkel Jersin og Katrin Pors, og sammen har trioen skrevet dansk historie på årets festival.

At et produktionsselskab har så mange film repræsenteret, er ikke set før, forklarer Eva Jakobsen.

- Det har en vild brandingværdi for et selskab som os, at vi er med hernede. Det kan man ikke underkende betydningen af, siger hun.

Blandt de fem film, Snowglobe har koproduceret, er dansk-norske Joachim Triers "Verdens værste menneske", der har dansk klipper, dansk fotograf og dansk tonemester. Den kan vinde den eftertragtede Guldpalme.

Men også i kortfilmskategorierne sker der spændende sager for Snowglobe.

- Mig bekendt er det første gang, Danmark har tre kortfilm repræsenteret i hver sin sektion i Cannes. Det vidner om, at der virkelig sker noget i den her nye generation af filmskabere, for de kan lave nogle fortællinger, der rammer langt bredere end Danmark, siger Eva Jakobsen.

En af instruktørerne kan endda hjemtage en pris. Det drejer sig om Casper Rudolf, der kan snuppe Guldpalmen for "In the soil", som er udtaget blandt 3500 kortfilm fra hele verden.

- Det er klart, at hvis du vinder en pris hernede, så har det fuldstændigt ude-af-galaksen-stor betydning for din karriere. For os som producenter er det fantastisk, men hvis du er filminstruktør eller skuespiller, så er det altså en gamechanger, fortæller Eva Jakobsen.

Festivalen løber til og med lørdag den 17. juli, hvor Guldpalmen uddeles.