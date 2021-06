Danske fans indtager et Holland næsten uden coronaregler

Næsten alle coronarestriktioner er lørdag blevet lempet. Det betyder for eksempel, at mundbind kun er et krav i offentlig transport.

Samtidig er restriktionerne for restauranter, barer, museer og teatre også lempet. Og natklubber er genåbnet efter 15 måneder uden dans i nattetimerne.

Det må siges at være god timing for de mange danske fodboldfans, der er rejst til Amsterdam, landets hovedstad, for at støtte fodboldlandsholdet, som lørdag aften møder Wales i ottendedelsfinalen ved EM.

Begivenheder med titusindvis af deltagende - som eksempelvis fodboldkampe - er tilladt i Holland. Det kræver imidlertid en negativ coronatest, eller at man er færdigvaccineret. Det gælder således også de danske fodboldfans, der skal på stadion for at se kampen.

Den hollandske regering har opfordret borgere til at udvise forsigtighed, selv om coronaregler bliver lempet i stor stil.

Det skal også ses i lyset af fremkomsten af den mere smitsommere Delta-variant, som er i spredning flere steder i Europa.

Holland har for tiden 29 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere om ugen. Mere end halvdelen af befolkningen har fået mindst et vaccinestik. Næsten hver tredje i landet er færdigvaccineret.

Danmark møder Wales klokken 18. Det er de danske spilleres første rejse under EM. Hidtil har de spillet kampene på Danmarks nationalstadion, Parken, hvor de har fået stor opbakning fra de danske fans.