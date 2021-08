Danske Gitte bor i orkanramt stat og har købt mad til to uger

- Hvis elektriciteten går, er der ikke mange fødevarebutikker, der har åbent.

Orkanen Ida har søndag ramt delstaten Louisiana. De amerikanske myndigheder har tidligere betegnet orkanen som "ekstremt farlig."

Gitte Klein har boet i Mandeville i 35 år med sin familie, og derfor har hun efterhånden oplevet en del orkaner - blandt andet orkanen Katrina i 2005.

- Efter Katrina havde vi ikke elektricitet i otte uger. Det er lang tid, siger hun.

Hendes ene datter har taget sit barn med hjem til Gitte Klein, da der er for mange store træer ved datterens hus.

- Hos os er der ikke så mange store træer, som kan vælte ind i huset, siger Gitte Klein.

Regnen er til at mærke, fortæller hun søndag eftermiddag klokken 15.00 i Mandeville, hvilket svarer til klokken 22.00 dansk tid.

- Lige nu regner det rigtig meget. Og vinden kommer i nogle ryk, siger Gitte Klein.

Hendes hus ligger relativt højt oppe, fortæller hun, og derfor er hun personligt ikke bange for oversvømmelser. Hun har da også fravalgt at blive evakueret.

- Her bliver der aldrig oversvømmet. Men det kan også være en af grundene til, at folk er taget fra byen, fordi de ved, at deres hus bliver oversvømmet.

- Andre danskere, der ikke er vant til vejret, er nok taget nordpå for nogle dage siden, fortæller hun.

Selv er hun rolig ved situationen.

Under orkanen Katrina mistede området mange store træer, og derfor er Gitte Klein heller ikke bange for, at huset kommer til at blive ramt af væltende træer.

Foreløbig regner hun med at skulle holde sig indendøre frem til mandag aften dansk tid.