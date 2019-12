Danske EU-parlamentarikere vil have grøn aftale grønnere

Onsdag præsenterede EU-Kommissionen den længe ventede grønne aftale, der indeholder et nyt mål for CO2-reduktion i 2030 og 2050.

Men den grønne aftale er hverken tilstrækkelig eller konkret nok, lyder det fra Nikolaj Villumsen (EL), der er koordinator i den rød-grønne venstrefløjsgruppe i EU-Parlamentet.

- Jeg er dybt skuffet over, at vi i virkeligheden ikke har fået flere detaljer. Det er overskrifter og samtidig en målsætning, der er alt for lav til, at vi kan leve op til Parisaftalen, siger Nikolaj Villumsen.

Kommissionen vil hæve målet for CO2-reduktion i 2030 fra 40 procent til mindst 50 procent i forhold til niveauet i 1990 og opnå klimaneutralitet i 2050.

I første halvdel af 2020 vil EU-Kommissionen præsentere en klimalov, der skal sikre 2050-målet.

Niels Fuglsang (S), der er medlem af den socialdemokratiske gruppe S & D, hæfter sig ikke ved detaljen og ser aftalen som et skridt i den rigtige retning, selv om han gerne så det grønnere endnu.

- Det er måske lige lovlig voldsomt at forvente, at kommissionen har alle detaljer på plads efter ti dage. Det vigtige er, at kommissionen forpligter sig til at åbne op for lovgivningen omkring klimaet, siger Niels Fuglsang.

Den grønne aftale kommer til at gennemsyre alle økonomiske sektorer som transport, energi, landbrug, bygninger og industrier som stål, cement, tekstil og kemi.

Aftalen lægger op til, at den maritime sektor skal indgå i EU's emissionhandelssystem, ETS.

I ETS fastsættes et loft for udledning af eksempelvis drivhusgasser og et kvotesystem, hvor virksomheder kan modtage, købe og bytte bestemte kvoter.

Det har givet anledning til bekymring i Danske Rederier, der forventer, at det vil komme til at øge omkostningerne og presse rederierne ud af Europa, da de i udlandet ikke vil være underlagt samme krav.

Niels Fuglsang mener, at kvoter er et essentielt redskab for en grøn omstilling.

- Transportsektoren er et af de steder, hvor vi ikke har gjort nok. De skal med. Hvis ikke de er med, så er det ikke en seriøs grøn aftale, siger Niels Fuglsang.

ETS gør, at en virksomhed kan sælge CO2-kvoter, hvis de ikke benyttes, eller købe, hvis der er behov for det.

Nogle rederier vil derfor blive straffet, da de, som det ser ud nu, sandsynligvis vil skulle købe kvoter.