Dansk topembedsmand i EU testet positiv for coronavirus

Tranholm Mikkelsen er rådgiver for EU-præsident Charles Michel. Og de to har ved flere lejligheder deltaget i møder sammen den seneste tid.

Men både hygiejne- og afstandsregler er blevet overholdt. Michel har torsdag fået et negativt svar på sin coronatest.

Jeppe Tranholm Mikkelsen deltog også ved et topmøde i sidste uge med EU's stats- og regeringschefer - også den danske statsminister Mette Frederiksen (S) deltog.

På topmødets første dag hastede EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, væk, da en fra hendes kontor var blevet smittet med coronavirus.

Dagen efter forlod den finske statsminister Sanna Marin mødet, da en i hendes omgangskreds var blevet testet positiv.

Topmødet blev afholdt fysisk i Bruxelles. Men den danske statsminister, Mette Frederiksen (S), sagde ved sin ankomst til topmødet, at mødet slet ikke burde være afholdt som fysisk møde.

Statsministeren fortalte, at hun flere gange har opfordret til at holde topmødet som videokonference, da et stigende smittetal over hele Europa bekymrer hende.

I den kommende uge har Charles Michel indkaldt til et ekstraordinært topmøde - denne gang på video - om coronasituationen i Europa.

Disse ekstraordinære videotopmøder blev der afholdt flere af i foråret, hvor EU's stats- og regeringschefer diskuterede coronasituationen i Europa.

Og situationen den seneste tid er blevet forværret. Flere europæiske lande har registreret stigende smitte. Især Belgien er hårdt ramt med flere end 10.000 nye tilfælde dagligt.

Det har også medført, at der i Belgien er indført nye restriktioner. Det indebærer blandt andet et natligt udgangsforbud.