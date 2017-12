Dansk tolk på Lesbos: Vores psykologklinik er fyldt til randen

Flygtningelejren Moria er en af seks flygtningelejre på øen. Lejren er beregnet til at have 2300 boende, men huser over 7000 personer.

Cirka fem kilometer fra Moria ligger en psykologklinik oprettet af Læger uden Grænser, hvor Theresa Kattangi arbejder som tolk.

- Vores klinik er fuldstændig fyldt til randen. Tirsdag har vi haft en kø af patienter, der står på trappetrinene ind til vores klinik og videre ud på gaden og venter på at komme til en læge eller psykolog, siger Theresa Kattangi.

Ifølge Læger uden Grænser er situationen på Lesbos ikke holdbar.

- På vores psykologklinik modtager vi i gennemsnit ti patienter om dagen med akutte psykiske problemer, der har forsøgt at begå selvmord eller har gjort skade på sig selv.

- Situationen på øen var i forvejen forfærdelig, men nu er den mere end desperat, siger Aria Danika, projektkoordinator i Læger uden Grænser i en pressemeddelelse.

Klinikken har fokus på ofre for tortur og seksuelle overgreb, og der arbejder både psykologer, læger og tolke med at behandle patienterne.

Theresa Kattangi har arbejdet på klinikken siden juli måned, og hun oplever, at mange af dem, der kommer for at få behandling, er stærkt traumatiserede.

- I dag havde vi en 17-årig knægt, som besvimede i klinikken. Han havde en form for rygstøtte på, og under den finder vi et reb bundet op som i en lykke, som han bar på sig.

- Han var tydeligvis en selvmordstruet dreng og havde akut brug for hjælp, og den desperation er noget, vi ser hver dag, siger Theresa Kattangi.

Ifølge Læger uden Grænser kommer der hver dag i gennemsnit over 70 nye flygtninge til Lesbos fra Tyrkiet.

10. december har de græske myndigheder besluttet at flytte 3000 flygtninge fra de græske øer, men det vil ikke betyde meget, mener Aria Danika.

- Selv hvis denne evakueringsplan bliver gennemført, vil vi stå i præcis samme situation få uger senere, siger hun.