Dansk-syrisk dokumentarfilm nærmer sig Oscar-nominering

"De sidste mænd i Aleppo" er således blandt de 15 dokumentarfilm, som The Academy of Motion Picture Arts and Sciences efter en afstemning har udvalgt blandt de i alt 170 film, som var indstillet i kategorien.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra filmakademiet.

Antallet skal ved endnu en afstemning skæres ned til de fem, som bliver nomineret til at vinde en af de efterstræbte statuetter ved det 90. Oscar-show, der finder sted 4. marts i Hollywood.

Det amerikanske filmakademi offentliggør titlerne på de nominerede dokumentarfilm 23. januar.

Folkene bag "De sidste mænd i Aleppo" er tidligere blevet hædret for filmen, der handler om tre mænd, der kæmper for redningstjenesten De Hvide Hjelme med livet som indsats i den krigsramte syriske by.

Ved dette års Sundance Film Festival i USA var filmen blandt 12 nominerede i dokumentarkategorien og vandt prisen.

De svære omstændigheder, som dokumentaren er filmet under, gjorde det ekstra stort at vinde prisen, fortalte producer Søren Steen Jespersen.

- Det er en kæmpe forløsning og anerkendelse at få det her klap på skulderen. Det siger, at det her er en vigtig film, sagde han til Ritzau.

Syriske Feras Fayyad har instrueret filmen, mens danske Steen Johannesen er co-instruktør.

Danske Larm Film har produceret den i samarbejde med Aleppo Media Center.

Og det var til tider livet med livet som indsats for produktionsholdet i Syrien ifølge Søren Steen Jespersen.

- Det er en helt ekstrem situation, at det overhovedet har kunnet lade sig gøre at filme i et miljø, som er så farligt. Det er en fantastisk bedrift af de unge gutter i Aleppo Media Center, sagde han.

Flere danske dokumentarfilm har gennem tiderne været nomineret til at blive hædret med en Oscar-statuette, men det er indtil videre blevet ved nær ved og næsten.