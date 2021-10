Dansk statsborger bag blodigt angreb i Norge

Men lidt efter klokken 18 onsdag blev freden i den lille provinsby forstyrret af et blodigt angreb. En bevæbnet mand gik til angreb med bue og pil og dræbte på lidt over en halv time fem personer.

Begivenhederne har chokeret både i Norge og uden for landets grænser.

Ikke mindst i Danmark efter at det kom frem, at den anholdte gerningsmand har dansk statsborgerskab.

Torsdag gjorde politiet status over angrebet, som fandt sted i midten af byen Kongsberg godt en time vest for Oslo.

På et pressemøde gav politimester Ole Bredrup Sæverud en orientering og svarede på spørgsmål.

Men der var grænser for, hvad han var klar til at fortælle om den voldsomme hændelse.

Både af hensyn til den fortsatte efterforskning og til de pårørende.

Og i mange tilfælde fordi politiet selv mangler overblik over det kaotiske forløb.

Det står dog klart, at politiet fik den første melding om angrebet klokken 18.12. Der blev skudt med bue og pil ved et supermarked i den gamle by i Kongsberg, lød det.

En patrulje blev sendt afsted og ankom ifølge politimester Ole Bredrup Sæverud til stedet få minutter efter.

Men i takt med at flere bekymrede borgere kontaktede politiet, stod det hurtigt klart, at der var tale om en farlig situation. Yderligere tre patruljer blev sendt afsted.

Få minutter efter fik en af dem kontakt til den formodede gerningsmand og råbte ham an.

- Ved hændelsen bliver de (betjentene, red.) beskudt med pile og mister kontakten med manden, som slipper væk, sagde Ole Bredrup Sæverud.

Politiet mener, at det først var herefter, at gerningsmanden begik drab.

- Ud fra det vi ved nu, fremstår det rimelig klart, at nogle - formentlig alle - bliver dræbt, efter at politiet var i kontakt med gerningsmanden første gang klokken 18.18, fortsatte Ole Sæverud.

Manden bevægede sig rundt i Kongsberg i løbet af den næste halve time, inden han klokken 18.47 blev pågrebet af politiet.

I mellemtiden var der ankommet i alt 22 patruljer til gerningsstedet, og endnu flere var på vej.

Der blev affyret varslingsskud i forbindelse med anholdelsen, sagde Ole Bredrup Sæverud på pressemødet torsdag morgen.

Men ellers var han ikke meget for at fortælle om detaljerne i aktionen.

Politiet har siden oplyst, at de dræbte blev fundet både udendørs og indendørs.

Der er tale om fire kvinder og en mand i alderen 50 til 70 år, sagde Ole Sæverud. Politiet kender deres identitet, og de pårørende er underrettet.

Derudover blev to mennesker såret. Den ene var en politibetjent, der havde fri og tilfældigvis befandt sig i supermarkedet.

Men det er ikke afklaret, hvordan ofrene for angrebet blev dræbt. Politiet har blot bekræftet, at manden både skød med bue og pil og brugte "andre våben".

Politiet vil dog ikke fortælle, hvilke våben der er tale om.

Og når det gælder gerningsmandens mulige motiv, er politiet også indtil videre meget fåmælt.

I timerne efter angrebet kom det frem, at den anholdte er en 37-årig dansk statsborger.

Han har en dansk mor og en norsk far og er vokset op i Norge. Han har boet i Kongsberg i flere år.

Og han handlede med al sandsynlighed alene, mener politiet.

Men hans bevæggrunde er hidtil uklare.

- Vi skal have afklaret, om drabene er en terrorhandling. Men konklusionen og svaret på det har vi ikke endnu, sagde Ole Sæverud på pressemødet.

Den norske efterretningstjeneste, PST, går dog et lille skridt længere.

Angrebet "fremstår på nuværende tidspunkt som en terrorhandling", skrev PST i en pressemeddelelse torsdag eftermiddag uden at uddybe hvorfor.

Politiet har dog tidligere har fået meldinger om, at manden, som er konverteret til islam, var radikaliseret. Politiet siger, de har fulgt op på dem alle.

Den sidste indberetning kom i 2020.

Ifølge norske medier har manden også tidligere været anholdt og haft polititilhold til sine forældre. Retsdokumenter viser, at han blandt andet har truet den ene på livet og efterladt en pistol.

Han har desuden været dømt for indbrud og i flere narkotikasager.

Efter anholdelsen blev den 37-årige afhørt i flere timer af politiet.

Han har angiveligt erkendt sin rolle ved angrebet og er samarbejdsvillig. Men om han vil erklære sig skyldig i drabene, vides ikke.

Allerede torsdag blev der indledt en mentalundersøgelse af ham, oplyste politiadvokat Ann Irén Svane Mathiassen.

- Det er ikke unormalt i sådanne sager, siger hun til NRK.

Som næste led i forløbet skal manden i et grundlovsforhør fredag. Han er indledningsvis sigtet for at have dræbt fem og såret to.