Dansk-norske Joachim kæmper om Guldpalmen

Mens Danmark har måttet kigge langt efter en film i hovedkonkurrencen på dette års prestigefyldte festival i Cannes, har vores norske naboer kunnet glæde sig over, at instruktøren Joachim Triers "Verdens værste menneske" er udtaget og dermed kæmper om Guldpalmen.

Men set med rød-hvide briller kan en del af æren nu godt tilfalde Danmark.

For Joachim Trier er faktisk født i Danmark af en norsk mor og dansk far - den danske lydmand Jacob Trier, der blandt andet arbejdede på dukkefilmsklassikeren Bjergkøbing Grand Prix - og Joachim Trier har også studeret i Danmark.

Og så har han bragt en del danske filmfolk med på settet til filmen - heriblandt fotograf Kasper Tuxen, klipper Olivier Bugge Coutté og tonemester Kasper Janus Rasmussen.

"Verdens værste menneske", der har det danske selskab Snowglobe som medproducent, beskriver instruktøren som en del af en trilogi sammen med de anmelderroste "Reprise" og "Oslo, 31. august".

- Det er det samme miljø og temaer - at føle sig fortabt og at have de her eksistentielle øjeblikke i livet, forklarer Joachim Trier.

"Verdens værste menneske" handler om Julie, der er på vej til at fylde 30 år, men som ikke kan finde ud af, hvad hun skal stille op med sit liv.

- Hun er superprivilegeret og har alle muligheder i verden, og oven i det er hun ret talentfuld, men hun stivner over alle de valg, hun kan tage.

- Her i Cannes har jeg mødt mennesker fra mange forskellige steder i verden, der identificerer sig med Julie. Det gælder også mænd, og det glæder mig, siger Joachim Trier.

I sidste uge kunne han synke ned i de røde veloursæder i den gigantiske biografsal Grand Lumière i festivalpaladset og for første gang vise filmen til et decideret publikum.

- Vi har ikke kunnet vise den til mere end fem mennesker ad gangen på grund af corona, og pludselig sad jeg der i en kæmpe sal fyldt med mennesker, der gav filmen et stående bifald, og jeg tror vitterligt, at vi alle sammen græd. Det var meget emotionelt, fortæller han.

En særlig scene i filmen gjorde ham dog undervejs også en smule forlegen. Her kaster Julie - som er helt væk på et svampetrip - en brugt tampon i hovedet på sin far og maler sig derefter med menstruationsblodet i ansigtet.

- Så sad jeg der og tænkte "Jesus Kristus, jeg lavede den her lille film i Norge, og nu sidder jeg her i Cannes med disse intelligente mennesker fra hele verden og beder dem om deres mening om den", siger han og griner.

Fra flere sider har modtagelsen af "Verdens værste menneske" været ganske positiv, men om det bliver til en Guldpalme, når den uddeles på lørdag, tør Joachim Trier ikke spå om.

- Danskerne og svenskerne er vant til at have en film i hovedkonkurrencen, og I ved, det handler om at blive udvalgt først og fremmest, forklarer Joachim Trier og uddyber.

- Vi har ikke haft mange norske film med, men nu er vi her, og ovenikøbet i et af de hårdeste felter, Cannes har haft i årevis, så jeg føler, jeg allerede har vundet. Og det er ikke bare noget, jeg siger, det mener jeg.