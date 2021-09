Dansk mindretal i Tyskland får en plads i Forbundsdagen

Stefan Seidler, der er spidskandidat for det tyske parti Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW), bekræfter, at partiet står til en plads i Forbundsdagen.

SSW repræsenterer det danske mindretal i Slesvig-Holsten.

Det er et historisk resultat for partiet, der ikke har haft en plads i det tyske parlament i over 60 år. Siden 1961 har partiet ikke stillet op til det nationale valg.

Seidler siger sent søndag aften klokken 23, at han med "95 procents sikkerhed" kan bekræfte, at partiet får et mandat i det tyske parlament.

- Det er historisk og rigtig stort for det danske mindretal. Det er også rigtig stort for vores region, fordi vi gik til valg på at sætte Slesvig-Holsten mere på dagsordenen i Berlin, fordi de forbigår os ganske tit.

- Vi er brændt igennem med vores budskab, og det er jeg glad for, siger Stefan Seidler.

Han føler sig så sikker på resultatet, fordi partiets egne målinger viser, at man har opnået et mandat. SSW har fået over 40.000 stemmer og har det antal stemmer, partiet skal bruge, fortæller Seidler.

SSW's plads i det tyske parlament skal hjælpe til at udvikle Slesvig-Holsten.

- Vi skal have flere støttemidler og få udbygget infrastrukturen. Vi skal have kigget på vores strømpriser, fordi vi betaler de højeste priser i hele Tyskland. Det gør vi, fordi vi har omstillet vores energiproduktion til grøn energi, og så er det jo pudsigt, at vi producerer den grønne strøm for hele Tyskland, men at det også er os, der hænger på regningen.

- Vi skal også kigge på Skandinavien. Hvad gør man bedre i Danmark? Digitaliseringen er et rigtig godt eksempel, hvor Tyskland halter langt efter, siger Stefan Seidler.

Seidler er født i Flensborg og har læst statskundskab på Aarhus Universitet.

Den dansktalende spidskandidat anser det ikke som en svaghed, at partiet højst sandsynligt kun får ét mandat.

- Vi har taleret og kan stille spørgsmål til regeringen. Det kan godt være, vi er alene, men vi drukner ikke i de kæmpestore grupper, som de andre partier. Et mandat fra SSW kan gøre en større forskel for vores grænseland og Slesvig-Holsten, end hvis et af de store partier bare får et mandat mere, siger han.

Videoer fra SSW's valgfest søndag aften viser en jublende Stefan Seidler, mens der bliver sunget og viftet med det danske flag.

- Der er en fantastisk stemning her, og vi er alle rigtig glade, siger Seidler klokken 23.

Allerede da valgstederne lukkede klokken 18, og de første prognoser blev offentliggjort, stod det klart, at partiet så ud til at få en plads.

Der er dog fortsat ikke tale om et endeligt resultat søndag aften.