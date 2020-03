Dansk kritik af EU's klimalov: Savner mål for CO2-reduktion

En af disse er Dansk Energi, som savner et øget reduktionsmål for 2030 på 55 procent, siger viceadministrerende direktør Anders Stouge.

- Det skinner tydeligt igennem, at der er kræfter internt i EU, som har betænkeligheder ved, at vi hurtigt bevæger os i retning af et højere 2030-mål. I vores optik er der ikke meget tvivl om, hvor vi skal hen, siger Stouge.

EU-Kommissionen har i lovforslaget udskudt sin stillingtagen. Man vil igangsætte konsekvensanalyser, og i september 2020 vil EU-Kommissionen så revurdere målet for 2030.

Flere gange nævnes det dog i lovforslaget, at der lægges op til en reduktion på 50-55 procent. Aktuelt er målet "mindst 40 procent".

- Det er en sprint, vi har behov for. Og det lægger dette forslag ikke op til, siger Stouge.

Samme kritik lyder fra branchedirektør i DI Energi Troels Ranis, der peger på den danske klimalov som et bedre eksempel.

- Det er ærgerligt, at der ikke er et mål for 2030 i EU's klimalov, som der er i den danske. Men forhandlingerne om et delmål i 2030 er i gang, og vi er forhåbningsfulde, selv om det ikke står i loven, siger Ranis.

EU er under tidspres, hvis unionen skal være klimaneutral i 2050. Derfor er et halvt års udsættelse af et skærpet reduktionsmål for 2030 et problem, vurderer Dansk Erhvervs chef for klima- og energipolitik, Ulrich Bang.

- Vi frygter, at man spilder tid og politisk momentum ved at sparke diskussionen om klimamålet til hjørne indtil september som foreslået i udspillet, siger Ulrich Bang.

Overordnet er de danske organisationer tilfredse med, at EU er på vej med en klimalov, da det kan blive et afgørende værktøj til at nå målet om balance mellem udledning og optag af CO2 om 30 år.