Dansk forsker skal hjælpe Nato efter påstand om hjernedød

Ti sikkerhedspolitiske eksperter skal hjælpe Nato med at finde fælles fodslag, efter at intern uro sidste år kulminerede med, at den franske præsident kaldte samarbejdet for "hjernedødt".

Blandt de ti udvalgte er den danske forsker Anja Dalgaard-Nielsen, som er institutchef ved Forsvarsakademiet. Hun har blandt andet forsket i terror, sikkerhedspolitik og militær strategi.