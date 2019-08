Dansk forsker skal evaluere politiindsats ved norsk moske-angreb

Anja Dalgaard-Nielsen er forsker og tidligere afdelingschef i PET. Hun skal stå i spidsen for en evaluering af, hvordan det norske politi og efterretningstjeneste håndterede angrebet mod en moské i den norske by Bærum den 10. august.

- Jeg er glad for, at Dalgaard-Nielsen har takket ja til opgaven. Det er vigtigt for os at blive evalueret af nogen, som kan give et kritisk blik udefra, siger Benedicte Bjørnland, politidirektør i det norske politi, til NTB.

Ud over at forske i emner som terrorisme og terrorbekæmpelse er Anja Dalgaard-Nielsen chef for Institut for strategi ved Forsvarsakademiet i Danmark.

Hun skal stå for at vurdere alle dele af indsatsen ved angrebet på Al-Noor-moskéen. Det handler om perioden fra sommeren 2018, hvor PST, Norges svar på PET, fik det første tip om gerningsmanden, til dagen efter angrebet.