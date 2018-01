Dansk fagforening sparer på optimismen om Ryanair

Det gør hun, efter at det er kommet frem, at det notorisk fagforeningsfjendske Ryanair har anerkendt den britiske pilotfagforening Balba. Det er første gang, at Ryanair officielt anerkender en fagforening.

Sådan siger formand for Flybranchens Personale Union, FPU, Thilde Mortensen Waast tirsdag.

- Jeg synes, at det er rigtigt godt nyt for de engelske piloter. Så langt så godt.

Flybranchens Personale Union, der tidligere har været i krads konflikt med Ryanair, tager dog nyheden roligt.

- Det har ikke nogen praktisk betydning for os i Danmark. I England skal fagforeninger anerkendes som part, men sådan er det ikke i Danmark.

- Så det ændrer ikke på vores position i forhold til Ryanair og det møde, vi har med dem i næste uge, siger Thilde Mortensen Waast.

Den britiske aftale kommer, efter at Ryanair har været presset af strejker og pilotflugt. I december meldte selskabet ud, at det nu er klar til at mødes med fagforeninger.

I Danmark skal FPU til møde 8. februar.

- Det har siden december været vores opfattelse, at Ryanair med dette her mener, at man vil snakke med fagforeninger alvorligt. Men det siger stadig ikke noget om, hvorvidt vi kan blive enige med dem.

- Vores mål er først og fremmest at få formaliseret samarbejdet i en overenskomst. Så vi skal have konverteret nogle irske vilkår til at passe til et dansk arbejdsmarked.

- Det har vi gjort med andre, så det er ganske muligt, siger formanden.

I 2015 endte en konflikt mellem FPU, flere andre fagforeninger og Ryanair med, at flyselskabet helt droppede at have danske baser og dermed ansatte i Danmark.

Situationen er alt andet lige bedre nu.

- Der er en fortsat positiv udvikling. Men jeg afventer stadig at se, hvad Ryanair har at komme med, inden jeg for alvor bliver optimistisk, siger Thilde Mortensen Waast.