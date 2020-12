Dansk erhvervsliv vil spinde guld på EU's klimaambitioner

I dansk erhvervsliv håber man at gøre et eksporteventyr ud af EU's forhøjede ambitioner om at reducere udledningen af CO2. For at opnå reduktionen kan der investeres i infrastruktur og vedvarende energikilder.

Her ser blandt andet Dansk Industri et potentiale i, at danske virksomheder er et skridt foran sine konkurrenter.

Det potentiale er kun vokset fredag.

EU's stats- og regeringsledere har efter at have forhandlet hele natten aftalt at øge målet for en reduktion i CO2-udledning i 2030. Hidtil har målet været at reducere udledningen med 40 procent. Med nattens aftale er det ændret til 55 procent.

- Danske virksomheder har i mange år udviklet de teknologier, der kan gøre det muligt at indfri EU's klimamål i 2030, siger direktør i Dansk Industri Lars Sandahl Sørensen i en pressemeddelelse.

- Derfor ser vi selvfølgelig gerne, at EU også skruer endnu mere op for ambitionerne på en række områder, hvor danske virksomheder virkelig kan være med til at gøre en mærkbar forskel.

- Det vil både gavne klimaet, men så sandelig også dansk eksport, arbejdspladser og økonomi.

Også repræsentanterne for den danske energibranche tager godt imod nattens aftale.

- EU skal blandt andet stille krav til medlemslandene om at afsætte tilstrækkelige arealer til havvind og at investere i den el-infrastruktur, der skal fragte den grønne strøm fra vindmøllerne til forbrugernes elbiler og varmepumper, siger Anders Stouge, der er vicedirektør i Dansk Energi.

Det nye EU-mål har da også fået nogle af de store danske virksomheder til at juble i opslag på det sociale medie Twitter.

- Dette er storslående nyheder for fremtidige generationer og en bæredygtige energiløsninger, skriver vindmølleproducenten Vestas.

Også uden for energibranchen er der danske virksomheder, der øjner en mulighed for at gøre sig attraktiv med mere co2-fattige løsninger.

Eksempelvis cementkoncernen FLSmidth, der på Twitter skriver:

- Glade for at høre EU er blevet enige om minimum 55 procents reduktionsmål i 2030 og et budget, der gør en grøn genstart mulig.