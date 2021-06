Dansk diplomat: Lokalvalg kan blive Le Pens præsidentplatform

Og det kan blive en solid platform for en præsidentudfordring i 2022 for den højrenationale udfordrer, mener Danmarks ambassadør i Frankrig, Michael Starbæk Christensen.

- Man kan ikke sætte lighedstegn mellem et regionalt valg og et nationalt valg og sige, at det bliver én til én. Men det viser en tendens, og hvis Le Pen ender med at vinde et par regioner på næste søndag, så er det en rimelig stærk platform at stå på næste år, siger han.

Klokken 20.00 lukkede de franske valgsteder i første runde af landets lokalvalg.

Medmindre en kandidat får mere end 50 procent af stemmerne i en region, afgør valget kun, hvem der skal stemmes om ved anden runde, som foregår på søndag i næste uge.

Og det er de færreste, der har stemt til første runde af lokalvalget.

Ifølge det franske nyhedsbureau AFP viser målinger, at det kun er cirka hver tredje franskmand, der rent faktisk afgav sin stemme.

Det tal hæfter Michael Starbæk Christensen sig ved.

- Det vigtigste som kendetegner det her valg er, at stemmeprocenten har været 32,5. Hvor meget kan man læse af et valg med så lav en stemmeprocent?

- Det i hvert fald det, jeg kan se, at de franske medier lige nu diskuterer: Hvorfor var der ingen, der gad at gå ud og stemme?, siger han.

National Samling står ifølge exitpolls i øjeblikket til at blive det største parti i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Politiske øjne har været fikseret på denne region i længere tid, fordi det vurderes til at være den region, hvor Le Pens parti så ud til at have den største chance for at hive en sejr hjem.

Også i den nordlige region Hauts-de-France blev National Samling spået et godt lokalvalg.

Men centrumhøjrepartiet Republikanerne tromlede dem og fik ifølge AFP 39 procent af stemmerne mod National Samlings 28 procent.

Søndag skal regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur vælge mellem Le Pens kandidat, Thierry Mariani, og præsident Macrons allierede centrumhøjrekandidat, Renaud Muselier.